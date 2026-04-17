Поступление в магистратуру 2026: где и как украинцам за границей сдать экзамены

Нынешняя вступительная кампания должна быть такой же, как и в прошлом году. Украинцы, которые находятся за границей, также смогут сдать экзамены для поступления в магистратуру. В каких странах можно будет сдать такие вступительные экзамены — рассказываем дальше.

Вступительные экзамены на магистратуру в этом году можно будет написать в 10 странах мира и 22 городах. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОЯО).

Где за границей сдать экзамены в магистратуру в 2026 году: список стран и городов

Украинские абитуриенты, которые находятся за границей, не теряют право обучаться на магистратуре в украинских заведениях высшего образования. Тестирования ЕВИ (единый вступительный экзамен) / ЕФВВ (единое профессиональное вступительное испытание) в 2026 году проведут как в Украине, так и за границей.

Тестирования ЕВИ и ЕФВВ за границей будут проводиться только в основную сессию. Дополнительной сессии для тех, у кого не получилось попасть на экзамен, не будет.

Пункты тестирования для поступления на магистратуру в украинские ВУЗы будут в таких городах и странах:

Испания (Валенсия);

Литва (Рига);

Португалия (Лиссабон);

Болгария (Варна, София);

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин, Познань);

Словения (Марибор);

Великобритания (Лондон);

Германия (Берлин, Йена, Магдебург, Мюнхен);

Франция (Париж);

Чехия (Брно, Прага).

Количество мест на тестирования будет ограничено. Регистрация на сдачу тестов ЕВИ и ЕФВВ для поступления на магистратуру начнется с учетом ограничений мест в предоставленных помещениях.

«Учтите, что в случае исчерпания установленной квоты выбрать определенный населенный пункт будет невозможно», — пишут в УЦОЯО.

Регистрация на ЕВИ / ЕФВВ начнется с 23 апреля и продлится до 14 мая включительно. Проводить ее будут приемные комиссии высших учебных заведений.

Зарегистрированные абитуриенты получат экзаменационные листки с данными для входа на информационную страницу Кабинета участника вступительных экзаменов в магистратуру.

Как проходят экзамены в магистратуру в Украине

Украинцы, которые хотят продолжить образование и поступить на магистратуру, должны написать ЄВІ или ЄФВВ.

ЕВИ состоит из ТЗНК (тесты общей учебной компетентности) и теста по иностранному языку, чаще всего — английскому. В тесте на общую учебную компетентность проверяют логику и аналитическое мышление. Всё это происходит в формате компьютерного тестирования.

Тест имеет варианты ответов. Само тестирование проходит в экзаменационных центрах.

Единое профессиональное вступительное испытание (ЄФВВ) — это тестирование по специальности, например, по специальности права или экономики. Это формат теста с вариантами ответов. Также профессиональное вступительное испытание могут проводить в университетах. В таких случаях сдают внутренний экзамен.

