Посягательство румынских и венгерских политиков на территории Украины: есть ли угроза на самом деле

Соответствующие заявления несут катастрофические угрозы, прежде всего, их странам.

Радикальные венгерские и румынские политики сделали ряд скандальных заявлений по поводу посягательств на территориальную целостность Украины.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, почему эти заявления не имеют ничего общего с официальными позициями этих стран.

Речь идет о заявлениях венгерского политика Ласло Тороцкаи, выдвинувшего территориальные претензии на Закарпатье и представителя румынской партии AUR Клаудиу Тирзиу, готового пожертвовать членством Румынии в НАТО ради аннексии украинских территорий.

"Заявления Троцкаи и Тирзиу не отражают официальную позицию Венгрии и Румынии. Это радикальные популистские политики, которые таким образом привлекают к себе внимание", — говорится в сообщении.

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Там отмечают, что членство в НАТО – это единственная действенная гарантия безопасности для Румынии и других европейских стран. В частности, когда Москва пытается разрушить основанный на уважении к праву международный строй.

"Уход европейских стран от принципа уважения к территориальной целостности может привести к хаосу на всем континенте. В том числе существует конфликтный потенциал и между Венгрией и Румынией", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что соответствующие заявления несут катастрофические угрозы, прежде всего, их странам.

Что предшествовало

Лидер ультраправой партии "Альянс единства Румынии" (AUR) Клаудиу Тарзиу заявил, что хочет аннексировать некоторые территории Украины в обмен на выход из НАТО.

Лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкой, выступая на годовой партийной конференции в Будапеште 27 января, заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности из-за войны.

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