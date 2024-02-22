Посылает сигнал Западу: Путин совершил полет на модернизированном Ту-160М, который может нести ядерное оружие

Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М, способном нести ядерное оружие. Вероятно, диктатор посылает сигнал Западу как напоминание о ядерном потенциале Москвы.

Об этом пишет Reuters.

"Российский лидер, который, как ожидается, легко выигрывает еще один шестилетний срок следующего месяца, совершил полет в то время, когда Москва и Запад находятся в разногласиях по поводу войны России в Украине и смерти в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального", — говорится. в материале.

Что известно о полете

Государственное телевидение показало, как Путин спускается по трапу самолета после полета и рассказывает журналистам, что это надежный и модернизированный самолет, который может быть принят на вооружение ВВС России.

"Это новая машина, многое в ней новое. Ею легче управлять. Она более надежна", — сказал Путин.

Кратко о самолете Ту-160М:

экипажем из четырех человек

способен нести 12 крылатых ракет или 12 ядерных ракет малой дальности.

может пролететь 12 000 км без остановок для дозаправки

РФ к 2027 году должно поступить 10 модернизированных атомных бомбардировщиков

стоимость каждого составляет 163 миллиона долларов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что траектория полета самолета является военной тайной. По данным российских информационных агентств, полет с Путиным на борту продолжался 30 минут.

Напомним, Медведев в очередной раз пригрозил миру ядерным ударом по четырем столицам.

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