Посылает сигнал Западу: Путин совершил полет на модернизированном Ту-160М, который может нести ядерное оружие

РФ периодически прибегает к ядерному шантажу.
Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М, способном нести ядерное оружие. Вероятно, диктатор посылает сигнал Западу как напоминание о ядерном потенциале Москвы.
Об этом пишет Reuters.
"Российский лидер, который, как ожидается, легко выигрывает еще один шестилетний срок следующего месяца, совершил полет в то время, когда Москва и Запад находятся в разногласиях по поводу войны России в Украине и смерти в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального", — говорится. в материале.
Что известно о полете
Государственное телевидение показало, как Путин спускается по трапу самолета после полета и рассказывает журналистам, что это надежный и модернизированный самолет, который может быть принят на вооружение ВВС России.
"Это новая машина, многое в ней новое. Ею легче управлять. Она более надежна", — сказал Путин.
Кратко о самолете Ту-160М:
- экипажем из четырех человек
- способен нести 12 крылатых ракет или 12 ядерных ракет малой дальности.
- может пролететь 12 000 км без остановок для дозаправки
- РФ к 2027 году должно поступить 10 модернизированных атомных бомбардировщиков
- стоимость каждого составляет 163 миллиона долларов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что траектория полета самолета является военной тайной. По данным российских информационных агентств, полет с Путиным на борту продолжался 30 минут.
Напомним, Медведев в очередной раз пригрозил миру ядерным ударом по четырем столицам.
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