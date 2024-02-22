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Посылает сигнал Западу: Путин совершил полет на модернизированном Ту-160М, который может нести ядерное оружие

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Посылает сигнал Западу: Путин совершил полет на модернизированном Ту-160М, который может нести ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

РФ периодически прибегает к ядерному шантажу.

Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М, способном нести ядерное оружие. Вероятно, диктатор посылает сигнал Западу как напоминание о ядерном потенциале Москвы.

Об этом пишет Reuters.

"Российский лидер, который, как ожидается, легко выигрывает еще один шестилетний срок следующего месяца, совершил полет в то время, когда Москва и Запад находятся в разногласиях по поводу войны России в Украине и смерти в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального", — говорится. в материале.

Что известно о полете

Государственное телевидение показало, как Путин спускается по трапу самолета после полета и рассказывает журналистам, что это надежный и модернизированный самолет, который может быть принят на вооружение ВВС России.

"Это новая машина, многое в ней новое. Ею легче управлять. Она более надежна", — сказал Путин.

Кратко о самолете Ту-160М:

  • экипажем из четырех человек
  • способен нести 12 крылатых ракет или 12 ядерных ракет малой дальности.
  • может пролететь 12 000 км без остановок для дозаправки
  • РФ к 2027 году должно поступить 10 модернизированных атомных бомбардировщиков
  • стоимость каждого составляет 163 миллиона долларов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что траектория полета самолета является военной тайной. По данным российских информационных агентств, полет с Путиным на борту продолжался 30 минут.

Напомним, Медведев в очередной раз пригрозил миру ядерным ударом по четырем столицам.

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