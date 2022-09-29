Посылают сигналы Кремлю: посол рассказала, как в США относятся к ядерным угрозам России

США серьезно относятся к ядерному шантажу со стороны России, однако страха в Вашингтоне нет.

Осознавая реальность ядерной угрозы, Соединенные Штаты передают соответствующие сигналы Кремлю.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в интервью "Европейской правде".

Она обратила внимание, что Россия достает "ядерную карту" каждый раз, когда проигрывает.

"Поэтому Соединенные Штаты серьезно за этим следят, мы видели реакцию президента Байдена в недавнем интервью каналу CBS… Все чувствуют, что опасность от России высока, потому что Российская Федерация и Путин уже перешли очень много "красных линий", – сказала дипломат.

Маркарова заверила, что, несмотря на серьезность восприятия Вашингтоном ядерной угрозы, она "не видит страха".

"Путин не достигает своими угрозами того, чего он хотел достичь. Несмотря на то, что все внимательно за этим следят, помощь Украине растет. И никто не пугается этого шантажа", – сказала посол.

Она также рассказала о сигналах от США для российских властей в контексте ядерного шантажа.

"Любой ответственный лидер не может это отвергнуть и сказать: это шантаж, мы не будем обращать на это внимание вообще. Поэтому такие сильные сигналы, поэтому я уверена, что наш стратегический партнер передает эти сигналы не только публично, и мы это знаем, слышим в публичном пространстве", – рассказала дипломат.

В то же время Маркарова не ответила на вопрос, решили ли в США, каким будет ответ России в случае ядерного удара. Однако она сослалась на заявление президента страны Джо Байдена, предупредившего РФ о катастрофических последствиях.

"Любое применение ядерного оружия ядерной страной против неядерной страны — это полное разрушение всей системы мировой безопасности, того сдерживания, которое несет в себе ядерное оружие", — добавила посол.

Заметим, что в России периодически угрожают применением ядерного оружия. Так, одно из заявлений по этой теме прозвучало 25 сентября от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он сказал, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции РФ.

Президент США Джо Байден предупреждал российского диктатора Владимира Путина, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь серьезные последствия для страны-агрессора.

Ядерное оружие – отвратительное: Ватикан осудил угрозы от РФ

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