Потенциальная цель РФ: в ISW заявили об угрозе экскалации для еще одной страны

Нарративы РФ, с помощью которых она пытается оправдать агрессию, не меняются.

Россия может создавать информационные условия для предстоящей эскалации против Латвии. Одной из причин является закрытие предполагаемой базы российского информационного влияния в Латвии.

Об этом говорится в отчете ISW.

Что произошло

Как стало известно, парламент Латвии 11 января принял законопроект о передаче делового и культурного центра "Дом Москвы" в принадлежащем российскому правительству Риге в государственную собственность Латвии с целью обеспечения безопасности страны. Отмечается, что правительство РФ использовало структуру для поддержки операций российского влияния в Латвии.

Посольство России в Латвии ответило на передачу, утверждая, что эта "вражда" приведет к "серьезным последствиям". Кроме того, россияне обвинили латвийское правительство в "систематическом притеснении русскоязычных в Латвии" из-за недавнего закона, требующего от граждан России с видом на жительство в Латвии сдавать экзамен по латышскому языку.

"Русское обвинение, вероятно, намеренно приравнивает всех русскоязычных в Латвии к проживающим в Латвии российским гражданам, пытаясь обострить напряженность между местными русскоязычными и этническими русскими и латышскоязычными", — объясняют в Институте.

Официальные лица в РФ все более активно заявляют о праве России защищать "соотечественников за рубежом", намеренно обобщенно определенных как этнические русские и русскоязычные, а не только гражданами России.

"Возможно, Россия устанавливает условия, направленные на дестабилизацию Латвии, обостряя языковое напряжение и выдавая себя защитником этнических русских и русскоязычных", — считают аналитики.

Ранее отмечалось, что из Латвии выгонят более тысячи россиян.

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