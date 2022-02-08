"Потенциальная угроза для нас": Литва усиливает боевую способность через учение Беларуси и России

"Потенциальная угроза для нас": Литва усиливает боевую способность через учение Беларуси и России

По данным НАТО, в Беларуси будут размещены около 30 тыс. военнослужащих.

Вооруженные силы Литвы повысили уровень боевой готовности из-за учений в Беларуси, которые начнутся 10 февраля и продлятся до 20 февраля. В этих учениях также участвуют русские войска.

Об этом сообщил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис в интервью BNS, передает Lrt.lt.

Также читайте Переговоры Зеленского и Макрона: главные заявления президентов

По его словам, военные силы сосредоточены в соответствующих местах, чтобы иметь возможность реагировать на угрозы в случае возникновения. "Уровень бдительности усилен, чтобы мы успели отреагировать на изменение ситуации или вероятную угрозу для нас и быть в соответствующем месте с такими мощностями, которые пригодятся", — сказал Рупшис.

По данным НАТО, в Беларуси будут размещены около 30 тыс. военнослужащих, сюда же входят российские войска.

Рупшис отметил, что он "глубоко убежден" о том, что часть российских войск останется в стране после учений. В то же время, он не знает, какие подразделения РФ может оставить.

"Какие подразделения останутся или какие силы, здесь вопрос в другом. Мы всегда сосредотачиваемся на маневрирующих подразделениях, но подразделения поддержки, вероятно, должны быть развернуты раньше, чтобы спланировать и обеспечить войска на месте. Поэтому, если бы там остались подразделения тылового обеспечения, противовоздушной обороны и инженерных подразделений, это бы коренным образом изменило ситуацию в Беларуси", – сказал генерал.

Напомним, что для усиления восточного фланга НАТО в Румынию прибыли первые военные США. Они займутся вопросами расквартирования.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.