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Потенциальное соглашение по вооружению между Северной Кореей и Россией: Япония сделала заявление

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потенциальное соглашение по вооружению между Северной Кореей и Россией: Япония сделала заявление

Флаг Японии. / Фото: Associated Press

Действия Москвы и Пхеньяна могут нарушить резолюцию ООН.

Власти Японии предупреждают, что любое соглашение по вооружению между Северной Кореей и страной-агрессорской Россией после встречи их двух лидеров Ким Чен Ина и Владимира Путина потенциально может нарушить резолюции Совета Безопасности ООН.

Об этом заявила на министерке иностранных дел Японии Йоко Камикава, пишет CNN/

"Токио внимательно следит за ситуацией с беспокойством", — подчеркнула она.

По ее словам, любое соглашение между двумя странами "может привести к нарушению соответствующих резолюций Совета Безопасности". Дипломатка выразила обеспокоенность тем, что саммит между Ким Чен Ином и Владимиром Путиным может привести к оказанию Северной Кореей оружия и другой помощи России.

Она добавила, что Япония будет тесно сотрудничать с международным сообществом, в частности, с Соединенными Штатами и Южной Кореей по развитию событий.

Напомним, также Сеул предупредил о вероятном военном соглашении между Россией и Северной Кореей. Руководитель Министерства объединения Южной Кореи Ким Юн Хо говорит, что Пхеньян и Москва, похоже, преследуют "какое-то военное соглашение".

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Дата публикации
Просмотры
783
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