Губернатор штата Флорида, политик-республиканец Рон Десантис планирует объявить об участии в президентских выборах США. В частной жизни он имеет троих детей, которых воспитывает с женой, недавно поборовшей рак.

BBC News рассказывает его краткую биографию и отношение к войне и России.

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"И несмотря на то, что социология на данный момент отдает Десантису 20% поддержки среди сторонников республиканской партии на фоне 58% Дональда Трампа, политик является крепким вторым кандидатом в консервативном поле. А судебные дела против Трампа в случае его проигрыша делают Десантиса потенциальным номером один от республиканцев", — говорится в сообщении.

Что говорит о войне потенциальный кандидат в президенты США

В марте во время интервью Fox News Рон Десантис назвал войну России против Украины "территориальным спором" и раскритиковал Байдена за чрезмерную помощь Украине, которую он назвал "чистым чеком". После этих заявлений на него посыпалась волна критики, и уже в следующем интервью Пирсу Моргану назвал ситуацию неправильным выбором слов.

Он называет вторжение России 2014 в Украину, когда она аннексировала Крым и захватила часть Донбасса "ошибкой" Путина. Десантис называет эти земли украинскими. Российское нападение 2022 года, по словам Десантиса, – тоже очевидное вторжение.

Впрочем, американский политик выражает обеспокоенность возможной эскалацией между США и РФ из-за все большей поставки оружия Украине.

"Десантиса также волнует, на какой срок может растянуться конфликт России против Украины на Донбассе и в Крыму, учитывая, что, по его словам, там живет много этнических россиян. Политик переживает, что ситуация может зайти в тупик на долгие годы и стоить многое жизней гражданского населения ", — пишут авторы статьи.

По мнению Десантиса, поражение вторжения России в Украину показало США, что Москва ослабла, она не показала способности свергнуть власть в Украине, а потому, по его убеждению, уже не представляет особой угрозы для НАТО.

Что думает о Путине

Потенциальный президент США признает Путина "военным преступником". Он уверен, что российский диктатор "должен понести наказание" за вторжение в Украину. Также он считает, что Россия не выигрывает войну.

"Путинская Россия – это, по словам Десантиса, "бензоколонка с кучей ядерного оружия". Других конвенционных возможностей реализовать свои большие амбиции, по мнению Десантиса, у Путина нет. Но даже с ядерным оружием возможности России сильно переоценены, говорит политик. И признает — он был среди многих, кто еще совсем недавно считал Путина и его армию более могущественными", — поддвигало изданием

Напомним, по мнению эксгоссекретаря США Хиллари Клинтон, победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году будет означать "конец Украины".

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