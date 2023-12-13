Потенциальный премьер Нидерландов жестко высказался о Путине и сделал громкое заявление о помощи Украине

Ультраправый политик заявляет, что Нидерланды "не в состоянии защитить сами себя".

Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс, который может стать премьер-министром Нидерландов, назвал главу Кремля Владимира Путина диктатором.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уилдерс одержал победу на выборах 22 ноября. Он призвал к созданию коалиции, в которую войдут "Национал-социалистическое движение", "Народная партия за свободу и демократию", которую ранее возглавлял Рютте, и партия, поддерживающая фермеров.

Издание пишет, что российские телеканалы приветствовали успех Уилдерса на выборах как победу Москвы, поскольку раньше он хвалил Владимира Путина.

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Но Уилдерс в среду, 13 декабря, пытался убедить нидерландских законодателей, что он не является "другом России " и считает РФ агрессором.

"Путин — ужасный диктатор", — сказал Уилдерс.

Помощь Украине могут сократить

При этом Уилдерс заявил, что не следует оказывать военную поддержку Украине, пока "мы не в состоянии защитить свою страну".

Отмечается, что правоцентристский "Новый общественный договор" и "Движение фермеров и граждан", два его потенциальных партнера по коалиции, также выразили сомнения в членстве Украины в Европейском союзе и дополнительной финансовой поддержке Киева.

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