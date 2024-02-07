Потенциальный сценарий атаки Путина на Европу: The Telegraph опубликовала карты

Военные аналитики, с которыми консультировались британские журналисты, описали, как могут разворачиваться события до конца 2024 года.

Британская газета The Telegraph представила новый потенциальный сценарий атаки Путина на Европу, в частности, на некоторые страны НАТО. Сценарий должен состоять из пяти этапов и в конце концов приводил бы к прямой конфронтации с Россией.

Свои прогнозы в издании проиллюстрировали соответствующими картами.

Военные аналитики, с которыми консультировались британские журналисты, описали, как могут разворачиваться события до конца 2024 года.

Этап 1 – весна 2024 года.: Путин мобилизует 200 000 военных и начинает новое наступление на Украину на фоне ее поддержки со стороны Запада.

Фото: The Telegraph

Этап 2 – лето 2024 года: Россия атакует страны Балтии кибератаками и вызывает волнения среди этнических россиян.

Фото: The Telegraph

Этап 3 – осень 2024 года: Россия использует беспорядки в качестве повода для начала военных учений в Беларуси и военного усиления Калининградской области.

Фото: The Telegraph

Этап 4 – зима 2024 года: Россия инициирует конфликт в Сувалкском коридоре против Польши и стран Балтии.

Фото: The Telegraph

Этап 5 – противостояние: когда Россия бросит вызов силам НАТО, Путин решит, начинать ли наступление на европейскую территорию.

Напомним, по словам аналитиков, чтобы иметь шанс противостоять ЕС и Британии, России нужно будет удвоить или утроить свои военные силы.

Читайте также: