Потенциальный визит спецпредставителя США Виткоффа в Москву: чем это угрожает

Сегодня спецпредставитель США Стив Виткофф является главным коммуникатором с Россией со стороны США. Вскоре ему предстоит посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным.

Об этом сказал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Не исключено, что он привезет в Россию предложение или требование. Там уже будет тест для РФ, готова ли она прекращать огонь", – говорит Коваленко.

Ранее речь шла о том, что в Саудовской Аравии начались переговоры по линии Украины США. Коваленко объяснил, что они могут определить.

Читайте также: