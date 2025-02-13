Потепление в отношениях между США и Россией: в NYT объяснили, чем это грозит Украине

The New York Times отмечает, что запущенные Трампом переговоры определят будущее Украины, в то же время "часть ее территории, вероятно, останется под российской оккупацией".

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным ознаменовал конец американских усилий по дипломатической изоляции России после ее полномасштабного вторжения в Украину почти три года назад.

Об этом пишет The New York Times.

"Этот разговор Трамп охарактеризовал как начало переговоров по прекращению войны — без четкой роли президента Украины Зеленского ", — отмечается в статье.

Также в издании напомнили, что до этого Администрация Трампа потребовала 500 миллиардов долларов как прав на украинские полезные ископаемые и отменила освобождение Украины от американских пошлин на сталь. Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение Украины к границам, которые были до начала российского военного вторжения 2014 года, как и вступление ее в НАТО, "нереалистично".

Все это в New York Times назвали "тревожными сигналами для Зеленского", констатировав, что такое потепление в отношениях между США и Россией "ставит Украину в затруднительное положение".

Указывается, что запущенные Трампом переговоры определят будущее Украины, "часть ее территории, вероятно, останется под российской оккупацией".

Отдельно, как пишет NYT, переговоры определят и политическое будущее Зеленского.

"У него нет другого выбора, кроме как согласиться на переговоры под руководством Америки, несмотря на его глубокий скептицизм, который разделяет большинство украинцев, о готовности Путина вести переговоры без навязывания обременительных условий или усиления военного и экономического давления", – говорится в статье.

Также читайте Переговоры Трампа с Путиным: стало известно о трех сценариях окончания войны

Издание отмечает, что Украина вступает в переговоры, имея "один небольшой рычаг": контроль над территориями в Курской области России. Зеленский уже заявил, что хочет обменять эти территории на удерживаемые Россией украинские земли, что в Кремле отвергли.

В NYT добавили, что "любая задержка со стороны Украины в принятии условий прекращения огня могла бы стоить Киеву территории, если бы импульс активного продвижения войск РФ сохранился". Однако, согласно данным Института по изучению войны, с ноября 2024 прогресс России замедлился.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в среду, 12 февраля, что договорился с президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Несмотря на это, Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что выступает против членства Украины в НАТО; считает маловероятным возвращение государства к границам 2014 года и отказался прямо отвечать, считает ли Киев равноценным участником переговорного процесса.