Потери РФ растут рекордными темпами: BBC назвало страшную цену "мирных торгов" Путина

В РФ еженедельно публикуют в среднем 322 некрологи на день / © Associated Press

Пока политики говорят о мире, на фронте фиксируют самые кровавые месяцы для русской армии. Журналисты проанализировали некрологи и данные по кладбищам, придя к выводу: Кремль сознательно кладет под пули тысячи людей ради усиления переговорных позиций, что приводит к рекордным потерям с начала войны.

Об этом говорится в расследовании BBC.

Реальные цифры потерь

Журналисты поименно подтвердили гибель почти 160 тысяч российских военных.

Однако это только верхушка айсберга. По оценкам экспертов, подтвержденные данные составляют 45-65% реальных.

Реальное количество погибших россиян: от 243 000 до 352 000 человек.

Общие потери (убиты и ранены): По данным НАТО, эта цифра составляет 1,1 миллиона .

Для сравнения BBC оценивает количество погибших украинских военных на уровне 140 000 (в феврале 2025 года президент Зеленский называл цифру 46 000).

Фактор Трампа и «Мясные штурмы»

Анализ указывает прямую связь меж дипломатическими событиями и количеством некрологов в РФ.

В ноябре 2025 года, когда США представили план мира, в России публиковали в среднем 322 некрологи в день — это вдвое больше среднего показателя 2024 года.

Кремль рассматривает территориальные достижения как главный козырь в переговорах с США, поэтому не учитывает человеческие потери.

История «оптимиста», погибшего зря

Издание приводит показательную историю Мурата Мукашева — выступавшего против Путина российского активиста, но оказавшегося в тюрьме за сфабрикованным делом о наркотиках.

Поначалу он отказывался идти на войну. Но в ноябре 2024 года, услышав обещания Трампа скоро закончить войну, Мукашев подписал контракт. Он надеялся, что мирное соглашение будет вот-вот, и он выйдет на свободу, не успев повоевать.

«Он видел в этом шанс уволиться вместо 10 лет строгого режима», — говорят его друзья.

Ставка на скорый мир стоила ему жизни: Мукашев погиб в штурмовом отряде на Харьковщине в июне 2025 года.

Кто сейчас воюет за РФ

Портрет русского солдата изменился. Если год назад добровольцы составляли 15% погибших, то в 2025 году это уже каждый третий.

Россия избегает массовой мобилизации, поэтому привлекает на фронт огромными деньгами (до 10 млн. рублей в год) и давлением на должников. По официальным данным российских властей, в 2025 году контракты подписали 336 тысяч россиян. Это позволяет Кремлю пополнять ряды быстрее, чем ВСУ их уничтожают.

