Потери РФ: в Новосибирске закончились места для погребения военных на кладбище

В частности, там похоронены более 368 боевиков ЧВК "Вагнер".

В Новосибирске (РФ) местные власти фактически признали, что на местном кладбище закончились места для захоронения российских военных.

Об этом сообщает проект "Радио Свобода" "Сибирь.Реалии".

Городской голова Новосибирска Анатолий Локоть 29 ноября подписал постановление о создании нового "военного участка" на кладбище "Гусинобродское". Документ свидетельствует, что мэр решил выделить 12 сотых земель для захоронения российских военных "с соблюдением военного обряда похорон".

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В начале ноября издание информировало, что на Гусинобродском кладбище – самое известное в Сибири и на Дальнем Востоке захоронения российских наемников. Там похоронены более 368 боевиков ЧВК "Вагнер", среди которых бойцы и из других регионов.

Родные наемников рассказывали журналистам, что им даже не сообщили о гибели бойцов. В то время свободных мест на кладбище уже не было.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ на войне против Украины погибли или получили ранения 330 040 оккупантов. Так, только в течение 30 ноября на фронте ликвидировали 1280 российских военных.

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