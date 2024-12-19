Потери солдат армии Северной Кореи в Курской области: Сеул назвал цифры

Вероятно, КНДР готовится к дополнительному развертыванию войск.
Не менее ста военных Северной Кореи, дислоцированных в России, погибли. Кроме того, тысяча солдат получили ранения во время упорных боев с украинскими войсками в Курской области.
Об этом заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон, сообщает Reuters.
"Сообщается, что погибли по меньшей мере 100 человек, а количество раненых приближается к 1000", — сказал он.
По его словам, по данным разведки, тяжелые потери объясняются отсутствием у северокорейских войск опыта применения беспилотников и незнанием открытой местности, на которой им придется участвовать в бою.
Кроме того, Ли заявил: есть признаки того, что КНДР готовится к дополнительному развертыванию войск.
Заметим, в докладе повторяются комментарии официальных лиц США и Украины о том, что потери Пхеньяна велики. В свою очередь Россия использует их в больших количествах для наступления в Курской области. Официальные лица сообщают, что более 10 тысяч. северокорейские солдаты были отправлены на помощь России. Пхеньян также отправил более 10 тысяч. контейнеров артиллерийских снарядов, противотанковых ракет, а также механизированных гаубиц и ракетных установок.
Напомним, ранее Forbes назвал вероятные потери КНДР в Курской области. Отмечается, что северокорейские военные могли лишиться 4% своего количества. Речь идет только об одном бое, в котором приняли участие солдаты КНДР.
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