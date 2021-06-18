Потеря обоняния во время Covid-19 указывает на разрушительные последствия для мозга

Исследование британских медиков показало негативное влияние коронавируса на мозговую ткань.

Доктор медицины Скотт Готлиб, который работает в компании Pfizer, являющейся производителем вакцин против Covid-19, заявил о потенциальной опасности коронавируса для тканей мозга. Как сообщает американский телеканал CNBC, медик при этом ссылается на новое исследование, проведенное в Великобритании.

По словам Скотта Готлиба, визуализация мозга до и после коронавирусной инфекции, проведенная исследователями, показала определенную потерю мозговой ткани, которая может иметь долгосрочные последствия. Такое разрушение мозговой ткани, в частности, объясняет, почему пациенты с Covid теряют обоняние.

"Уменьшение количества ткани произошло в областях мозга, которые расположены вблизи мест, ответственных за запах. Это свидетельствует о том, что потеря запаха — это лишь эффект более первичного процесса ", — считает медик.

При этом Готлиб заметил, что симптомы этого процесса, а именно потеря обоняния, могут пройти, но ткань больше никогда не восстановится, если она действительно была уничтожена в результате действия вируса.

Напомним, что почти у каждого третьего человека, преодолевшего коронавирус, наблюдается аномальное выпадение волос. Такие данные американского исследования.

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