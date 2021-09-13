Потерял карту памяти: в США мать застрелила своего 12-летнего сына

Потерял карту памяти: в США мать застрелила своего 12-летнего сына

Женщина уже признала свою вину.

Полиция арестовала жительницу американского города Чикаго (штат Иллинойс), которую подозревают в убийстве собственного сына.

Об этом сообщает Fox News.

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По данным прокуратуры, 37-летняя Фелон Харрис застрелила 12-летнего сына якобы за то, что тот потерял карту памяти SD.

Сейчас ей предъявлены обвинения в убийстве первой степени.

В полиции уточнили, что в мальчика стреляли дважды. А судмедэкспертиза утверждает, что он умер от множественных огнестрельных ранений в голову.

Женщина уже призналась полицейским в совершении преступления и показала пистолет, который стал орудием убийства.

В отчете сотрудников полиции также говорится, что в момент задержания американка находилась в параноидальном состоянии.

Напомним, полиция в Новой Зеландии застрелила мужчину, который порезал шесть человек в супермаркете города Окленд.

Мужчине, который устроил стрельбу в многоэтажке, объявили о подозрении в покушении на убийство

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