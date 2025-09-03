- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
Потеряла сознание в бассейне: в отеле курорта трагически погибла 11-летняя девочка
Медикам не удалось спасти жизнь ребенка, у него наступила клиническая смерть мозга.
Во время отдыха на одном из островов Канарского архипелага (Испания) трагически погибла 11-летняя девочка. Франческу Мэй Близ, которая приехала из Великобритании, нашли без сознания в бассейне отеля в курортном городе Морро-Хабле.
Об этом сообщает Daily Mail
Первую помощь девочке оказал дежурный спасатель, после чего ее срочно доставили вертолетом в Университетскую больницу матери и ребенка Гран-Канарии.
К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка, у него наступила клиническая смерть мозга.
В среду, 3 сентября, началось расследование ее смерти.
Известно, что несчастье произошло в маленьком детском бассейне глубиной всего 30 сантиметров.
Вскрытие должно помочь определить, страдала ли девочка от какого-то недомогания или проблем со здоровьем, что могло бы объяснить, почему она попала в буду на таком мелководье.
Название отеля, где произошел этот случай, не сообщается.
Напомним, ранее на севере Франции в роддоме трагически погибла пятидневная девочка после того, как, вероятно, была сброшена с кроватки шестилетним мальчиком, оставшимся без присмотра.