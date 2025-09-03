Потеряла сознание в бассейне: в отеле курорта трагически погибла 11-летняя девочка

Больница Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Реклама

Во время отдыха на одном из островов Канарского архипелага (Испания) трагически погибла 11-летняя девочка. Франческу Мэй Близ, которая приехала из Великобритании, нашли без сознания в бассейне отеля в курортном городе Морро-Хабле.

Об этом сообщает Daily Mail

Первую помощь девочке оказал дежурный спасатель, после чего ее срочно доставили вертолетом в Университетскую больницу матери и ребенка Гран-Канарии.

Реклама

К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка, у него наступила клиническая смерть мозга.

В среду, 3 сентября, началось расследование ее смерти.

Известно, что несчастье произошло в маленьком детском бассейне глубиной всего 30 сантиметров.

Вскрытие должно помочь определить, страдала ли девочка от какого-то недомогания или проблем со здоровьем, что могло бы объяснить, почему она попала в буду на таком мелководье.

Реклама

Название отеля, где произошел этот случай, не сообщается.

Напомним, ранее на севере Франции в роддоме трагически погибла пятидневная девочка после того, как, вероятно, была сброшена с кроватки шестилетним мальчиком, оставшимся без присмотра.