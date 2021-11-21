Потеряли труп посреди дороги: в России в результате аварии из багажника авто выпало изуродованное тело (видео)

Сразу после столкновения с машиной в лес бросились бежать нетрезвые пассажиры авто.

В Ленинградской области России на трассе "Сортавала" произошла авария. В результате сильного столкновения из багажника автомобиля вывалилось изуродованное тело мертвого мужчины, которого, очевидно, убили еще задолго до самой аварии. В багажнике оказались две лопаты, а пассажиры автомобиля пытались скрыться в лесу.

Об этом сообщили в 47news.

Трагедия произошла 20 ноября около 5 утра на 24 километре трассы А-121 "Сортавала". Возле развязки с деревней Керро авто марки Mitsubishi Galant врезалось в отбойник. В результате столкновения с багажника машины выпало изуродованное тело мужчины.

Очевидцы ДТП сообщили, что сразу после столкновения с машины в лес бросились бежать два или три человека.

На месте происшествия правоохранители обнаружили также две лопаты, веревку и мешки. Об этом пишет сайт 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Однако следы крови или других признаков убийства в автомобиле не обнаружили — мужчину очевидно убили раньше и планировали избавиться от тела.

Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана Аркади Казинян, у которого был небольшой шиномонтажный бизнес.

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По предварительным данным, компания мужчин в ночь на 20 ноября выпивала в гаражном кооперативе "Лагуна" в Петербурге. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, в результате которого один из мужчин зарезал предпринимателя и поджег гараж. После этого компания решила отвезти тело в лес, чтобы там закопать, однако водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в отбойник, из-за чего из багажника и выпало тело мужчины.

Сообщают, что погибшему перерезали горло от уха до уха, в результате чего голова едва держалась.

Правоохранители уже задержали водителя и двух пассажиров Mitsubishi. В настоящее время их везут на допрос в Следственный комитет. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Детали происшествия устанавливают.

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