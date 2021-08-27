Потерялся в горах и поранил щиколотку: в Турции спасли украинского альпиниста

Мужчину нашли в горном селе и уже доставили в больницу.
Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз в провинции Битлис на востоке Турции. В горах мужчина потерялся и поранил щиколотку, пытаясь найти дорогу, после чего позвонил друзьям, чтобы сообщить об этом.
Об этом пишет издание Sözcü.
На поиски украинца отправились подразделения жандармерии, управления по чрезвычайным ситуациям и других служб.
Поскольку телефон Заскалко разрядился, связь с ним была потеряна. Украинец самостоятельно добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и сообщить друзьям о своем местонахождении. Ему помогли местные пастухи.
Впоследствии спасатели доставили Заскалко в местную больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Напомним:
- В Турции исчезла туристка из Одессы. Одесситка пропала после того, как она поднялась на гору Геик Сивриси на высоту 1715 в Анталии. Последний раз она выходила на связь 2 мая, а после этого перестала отвечать.
- Тело альпинистки было найдено в ущелье 28 мая во время воздушного сканирования разведывательным самолетом жандармерии только через 26 дней. Тело, которое команда сняла со скал, направили в морг Института судебной медицины.