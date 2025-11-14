ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
52
Время на прочтение
2 мин

Потерянную брошь Наполеона продали на аукционе: цена впечатляет

Бриллиантовая брошь, которую Наполеон потерял во время его отступления после битвы при Ватерлоо, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в Женеве.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Брошь Наполеона

Брошь Наполеона / © скриншот с видео

Бриллиантовая брошь Наполеона с овальным бриллиантом весом 13,04 карата продана на аукционе Sotheby’s в Женеве за 3,5 миллиона швейцарских франков. Брошь была найдена среди личных вещей Наполеона после битвы при Ватерлоо.

Что известно о брошке Наполеона

Сейчас стоимость броши оценили в 3,5 миллиона швейцарских франков (в соответствии с нынешним курсом это примерно 4,4 миллиона долларов), сообщает24 Канал со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

Что известно о брошке Наполеона:

  • эта брошь, украшенная овальным бриллиантом весом 13,04 карата;

  • вокруг основного камня установлено еще 100 бриллиантов меньшего размера.

Первоначально стоимость этой броши оценивалась в 200 000 франков (более 250 тысяч долларов). Окончательная цена (без комиссии) составила — 2,85 миллиона франков.

Аукционный дом утверждает, что эта брошь была найдена среди личных вещей Наполеона в колясках, застрявших на топких дорогах во время его бегства из-под Ватерлоо. Напомним, тогда наполеоновские войска убегали от:

  • британского войска герцога Веллингтона;

  • сил прусской армии под руководством фельдмаршала Блюхера.

В течение нескольких веков эта брошь принадлежала германской династии Гогенцоллернов. Потом стала частью частной коллекции.

«Учитывая недавнее ограбление Лувра и происхождение, возможно, самой известной французской исторической фигуры, я не удивлен, что драгоценность достигла этой величественной суммы», — сказал управляющий директор 77 Diamonds Тобиас Корминд.

К слову, на этом же аукционе была продана берилл, которую Наполеон, вероятно, носил во время коронации. Вес этого камня более 132 карат. Ушел с молотка берилл за 838 000 франков.

Дата публикации
Количество просмотров
52
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie