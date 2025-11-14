Потерянную брошь Наполеона продали на аукционе: цена впечатляет

Брошь Наполеона / © скриншот с видео

Бриллиантовая брошь Наполеона с овальным бриллиантом весом 13,04 карата продана на аукционе Sotheby’s в Женеве за 3,5 миллиона швейцарских франков. Брошь была найдена среди личных вещей Наполеона после битвы при Ватерлоо.

Что известно о брошке Наполеона

Сейчас стоимость броши оценили в 3,5 миллиона швейцарских франков (в соответствии с нынешним курсом это примерно 4,4 миллиона долларов), сообщает24 Канал со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

Что известно о брошке Наполеона:

эта брошь, украшенная овальным бриллиантом весом 13,04 карата;

вокруг основного камня установлено еще 100 бриллиантов меньшего размера.

Первоначально стоимость этой броши оценивалась в 200 000 франков (более 250 тысяч долларов). Окончательная цена (без комиссии) составила — 2,85 миллиона франков.

Аукционный дом утверждает, что эта брошь была найдена среди личных вещей Наполеона в колясках, застрявших на топких дорогах во время его бегства из-под Ватерлоо. Напомним, тогда наполеоновские войска убегали от:

британского войска герцога Веллингтона;

сил прусской армии под руководством фельдмаршала Блюхера.

В течение нескольких веков эта брошь принадлежала германской династии Гогенцоллернов. Потом стала частью частной коллекции.

«Учитывая недавнее ограбление Лувра и происхождение, возможно, самой известной французской исторической фигуры, я не удивлен, что драгоценность достигла этой величественной суммы», — сказал управляющий директор 77 Diamonds Тобиас Корминд.

К слову, на этом же аукционе была продана берилл, которую Наполеон, вероятно, носил во время коронации. Вес этого камня более 132 карат. Ушел с молотка берилл за 838 000 франков.