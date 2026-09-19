"Потеряют больше, чем получат": в НАТО сделали жесткое предупреждение Путину

В НАТО предупредили Москву о последствиях нападения на Альянс / © Фото из открытых источников

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У НАТО есть детальные планы реагирования на обострение на восточном фланге, вплоть до применения статьи 5 Североатлантического договора. Альянс готов к возможному нападению, а Россия в случае такого сценария несет значительно большие потери, чем сможет получить.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на ежегодной встрече руководителей Альянса.

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НАТО имеет тысячи страниц планов

По словам Драгоне, военное планирование Альянса охватывает широкий спектр возможных сценариев — от локального кризиса или вмешательства на территории стран-членов до ситуации, при которой придется задействовать статью 5. Речь идет о планах, определяющих порядок действий союзников в случае разного уровня угроз и предусматривающих координацию войск и их оперативное развертывание.

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«У нас есть 4 тысячи страниц планов по восточному флангу. Они охватывают все — от минимального кризиса или вмешательства на нашей территории до применения статьи 5 Североатлантического договора», — отметил Драгоне.

Драгоне заверил, что это не только документы на бумаге. По его словам, у Альянса есть необходимая структура, военные и вооружения, а подготовка предполагает возможность быстрого реагирования на обострение.

«Альянс готов. Структура готова. Военные, система и вооружение готовы», — сказал он.

Россию планируют сдерживать угрозой разгромного ответа

Главный принцип нынешней стратегии НАТО Драгоне связывает со сдерживанием. Его суть состоит в том, чтобы потенциальный противник понимал: нападение на государство Альянса не принесет ему желаемого результата, а обернется масштабными военными потерями.

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«В случае нападения могу сказать, что сегодня они гарантировано потеряют гораздо больше, чем получат, это точно. Именно это и есть сдерживание», — объяснил он.

Такую позицию в НАТО озвучивают на фоне роста количества инцидентов у восточных границ Альянса. Воздушное пространство стран НАТО уже неоднократно оказывалось под угрозой из-за российских дронов и ракет, а европейские правительства все больше говорят о необходимости быть готовыми не только к гибридным атакам, но и к более серьезному сценарию.

В то же время само наличие планов не означает, что НАТО ожидает неизбежного нападения России. Речь идет о подготовке к разным сценариям, чтобы в случае кризиса союзники не тратили время на выработку общего алгоритма действий.

Российская угроза для НАТО — последние новости

Накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил о проблемах Европы с противовоздушной обороной. По его словам, технологии дроновой войны в Украине развиваются настолько быстро, что нынешние подходы к подготовке Европы к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года.

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Он также заявил, что в случае применения Россией даже нескольких ракет против территории НАТО для некоторых стран Альянса это сегодня могло бы стать серьезным вызовом. В то же время Ринкевичс не ожидает обычного масштабного вторжения России в страны НАТО, но призвал быть особенно внимательными к диверсиям, кибератакам и новым инцидентам с дронами и ракетами.

Тем временем Россия все активнее переносит гибридную войну на территорию Европы. В последние месяцы под ударом или в зоне риска оказывались оборонные предприятия, транспортная и энергетическая инфраструктура, коммуникации, а также воздушное пространство европейских государств.

Такие действия все чаще рассматриваются как способ проверить реакцию НАТО, не переходя сразу к открытому военному конфликту. На этом фоне заявления Драгоне о готовности Альянса должны стать сигналом для потенциального противника, что в случае прямой атаки ответ будет коллективным и масштабным.

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