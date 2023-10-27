Поток наемников из Кубы в российскую армию не прекратился: расследование (фото)

Несмотря на заверения кубинских властей в перекрытии канала поставки наемников в армию РФ, появились новые доказательства того, что граждане Кубы дальше подписывают контракты с вооруженными силами государства-агрессоры.

Об этом сообщили в международном разведывательном сообществе InformNapalm со ссылкой на информацию от украинских хакеров из группы "Кибер Сопротивление".

Расследователи получили фото паспортов 59 кубинцев, которые в течение 25 августа — 29 сентября прибыли в российский город Тула с целью подписания контракта. Как минимум 11 из них прошли сквозь тульский военкомат уже после заявления кубинских властей об аресте участников схемы и прекращении канала поставок наемников.

Фото: InformNapalm

В частности, 19-летний Ясер Алехандро Панекуэ Лопез 21 сентября на своей странице в Instagram выставил билет на рейс №556 по маршруту Варадеро (Куба) – Шереметьево, Москва российской авиакомпании Nordwind Airlines, выполняющей регулярные рейсы на этом маршруте с июля 2023 года.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Кроме информации о своем загранпаспорте, парень выложил в общий доступ свой кубинский ID-документ.

Фото: InformNapalm

По информации расследователей, завербованные кубинцы служат в 106 дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ, которая превращается в "международный легион" оккупационной армии. Кроме кубинцев, в эту дивизию активно вербуют сербов.

Как минимум, 3 новых наемника из Кубы уже находятся в строю. Другие, возможно, еще не проходят дооформления и находятся на стадии подписания контрактов.

Яинер Лабрада, 25.01.1985 г.р., прибыл в Россию не позднее 2 сентября, а 26 сентября уже опубликовал фото в военной форме ВС РФ.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Хайме Кастилло, 17.09.1985 г.р., опубликовал фото в десантной тельняшке ВС РФ и в новых сапогах с высоким берцом, которые принято носить в военных.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Барбаро Атиес, 04.12.1990 г.р., на опубликованном фото лежит в военной казарме на кровати, в правом верхнем углу висит десантная тельняшка, а в левом нижнем – видна часть камуфлированной экипировки.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

В международном разведывательном сообществе отметили, что самих заявлений кубинского правительства о "прекращении торговли людьми" и осуждении наемничества недостаточно. Несмотря на то, что есть уголовное дело и якобы арестованы 17 человек, граждане Кубы продолжают прибывать в Россию. "Мы видим, что этот поток не прекратился", — отмечают они.

Напомним, в отчете Института изучения войны сообщили о более 100 гражданах Кубы, которые завербованы в российскую армию.

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