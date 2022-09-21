Поток нелегальных мигрантов в Австрию побил очередной рекорд

В этом году в Австрии наблюдался огромный приток беженцев.

Правительство Австрии призывают решить проблему нелегальной миграции, поскольку более 3000 нелегальных мигрантов и беженцев прибыли в страну на этой неделе, превысив рекорд, достигнутый в первую неделю сентября.

Об этом пишет Euractiv.

В этом году в Австрии наблюдался огромный приток беженцев: было зарегистрировано 47 000 беженцев по сравнению с 19 000 в 2021 году. Большинство из Ближнего Востока, в том числе из Афганистана, Пакистана и Индии.

"Один негативный рекорд следует за следующис еженедельно. Но это, похоже, не побуждает нынешнего министра внутренних дел Карнера к действиям", — заявил представитель ультраправой "Партии свободы" Ганнес Амесбауэр.

Он также предупредил о "100 000 нелегальных беженцах".

9 октября в Австрии состоятся президентские выборы и большинство кандидатов представляют правые партии, поэтому вопрос миграции стал ведущим в предвыборных кампаниях.

Напомним, в Литве заявили о "очень опасном рубеже" для Беларуси из-за провокации на границе между странами.

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