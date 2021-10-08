Потолки и фонари дрожали, а трубы водоснабжения разрывало: в Японии произошло мощное землетрясение

Пострадали несколько десятков человек.

Потолки тряслись, фонари дрожали, а трубы водоснабжения разрывало землетрясение магнитудой более чем шесть баллов напугал жителей Японии. Все длилось чуть меше минуты. Обошлось без жертв, но с травмами и ранениями в больницы попали несколько десятков человек.

Шокированные очевидцы снимали подземные толчки на улицах и в собственных домах, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 8 октября.

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На видео, появившемся в Сети, дрожит гигантская 630-метровая телебашня города Токио. Японскую столицу начало трясти около 22:00. Жители других городов страны могут видеть это просто по телевизору. Мощное землетрясение изрядно перепугал ведущих вечернего выпуска новостей: в минуту подземные толчки прекратились, прямой эфир продолжился, но ведущие уже были касках.

В соцсети тем временем японцы выкладывают видео, как и где их застал землетрясение. Водители машин снимают, как качаются фонари. В домах люди включают камеры на телефонах, чтобы зафиксировать, как с полок падают вещи; качает бокалы, а люстры едва держатся на потолках.

Новости мира: японцев напугало землетрясение магнитудой более чем в 6 баллов

Погибших к счастью нет. Но в не менее трех десятков человек травмы и ранения. Правительство Японии уже подсчитывает убытки от землетрясения. Через толчки порвало водопроводные трубы и линии электропередач. "Первое, что нам нужно, это понять реальную ситуацию. Затем работать вместе с местными властями, чтобы помочь пострадавшим, пытаться предотвратить большим убыткам", — подчеркнул премьерминистр Японии Фумио Кисида.

После землетрясения в Токио проверили все атомные электростанции. Ведь слишком сильно японцы помнят радиационной аварии на Фукусиме, которая произошла после мощных толчков десять лет назад. Говорят, что сейчас все работает в штатном режиме. Кроме того, радуются, что землетрясение не вызвало цунами. Сейсмологи объясняют: эпицентр был достаточно глубоко под землей. Впрочем, вероятность повторных толчков в стране до сих пор остается.

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