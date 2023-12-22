"Потом приедут, как ни в чем не бывало": в ОП поддержали идеи о мобилизации беженцев

По мнению Подоляка, нужно проводить консультации с другими странами, чтобы украинских мужчин лишали вида на жительство и различных преференций беженцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал мужчин, сбежавших за границу, чтобы переждать там войну и скрыться от мобилизации.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

Подоляк поддержал идею избавлять уклонистов, которые скрываются за границей от мобилизации, помощи или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся.

"Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Имеем право всех сравнить. Они должны быть равными. Для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности, иностранных дел и т.д.", — сказал он.

Советник главы ОП уточнил, что речь идет прежде всего о консультациях с правительствами стран и пока это исключительно идеи.

"Я не готов говорить, как будут проходить эти переговоры. Это идеи. Министр абсолютно прав, когда он об этом говорит, но дальше нужно будет проводить огромное количество переговоров на разных уровнях", – подытожил Подоляк.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров дал интервью немецкому Bild. Издание, ссылаясь на его слова, пишет, что Минобороны планирует призвать на военную службу из-за границы мужчин-украинцев 25-60 лет.

Позже в Минобороны отрицали планы призвать мужчин в ряды ВСУ из-за границы.

В Германии ответили, что Берлин не будет выдавать Киеву находящихся в ФРГ военнообязанных украинцев.

Ранее Михаил Подоляк предупреждал уклонистов, что по возвращении из-за границы их будут ждать юридические проблемы.

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