"Потому чото я — Бог и имею право": бездомный рассказал, зачем толкнул под вагон метро женщину

Мужчина заявил, что он – Бог и может так поступать.
В Нью-Йорке на Таймс-сквер бездомныйитолкнул 40-летнюю женщину под поезд метро. От полученных травм потерпевшая погибла.
Об этом пишет nypost.com.
В субботу вечером, 15 января, начался судебный процесс над бездомным, который подошел к незнакомой ему женщине и без причин толкнул ее под вагон метро. 40-летняя потерпевшая погибла. Мужчина признался в убийстве и заявил, что он это сделал, потому что "он — это Бог".
"Потому что я – Бог и я могу так поступать", — сказал подозреваемый Саймон Марсьяль.
Впоследствии мужчина добавил, что якобы жертва украла у него куртку. В полиции сообщили, что убийца и его жертва не были знакомы. Перед убийством мужчина подошел к другой женщине, но та, заподозрив что-то, отошла от него.
После того, как Саймон Марсьяль толкнул на пути потерпевшую, он сел на другой поезд, где его через 13 минут задержали.
Напомним:
- В нью-йоркском метрополитене в субботу, 15 января, на станции "Таймс-сквер" 40-летнюю женщину толкнули под поезд. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
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