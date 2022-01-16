"Потому чото я — Бог и имею право": бездомный рассказал, зачем толкнул под вагон метро женщину

"Потому чото я — Бог и имею право": бездомный рассказал, зачем толкнул под вагон метро женщину

Мужчина заявил, что он – Бог и может так поступать.

В Нью-Йорке на Таймс-сквер бездомныйитолкнул 40-летнюю женщину под поезд метро. От полученных травм потерпевшая погибла.

Об этом пишет nypost.com.

В субботу вечером, 15 января, начался судебный процесс над бездомным, который подошел к незнакомой ему женщине и без причин толкнул ее под вагон метро. 40-летняя потерпевшая погибла. Мужчина признался в убийстве и заявил, что он это сделал, потому что "он — это Бог".

"Потому что я – Бог и я могу так поступать", — сказал подозреваемый Саймон Марсьяль.

Впоследствии мужчина добавил, что якобы жертва украла у него куртку. В полиции сообщили, что убийца и его жертва не были знакомы. Перед убийством мужчина подошел к другой женщине, но та, заподозрив что-то, отошла от него.

После того, как Саймон Марсьяль толкнул на пути потерпевшую, он сел на другой поезд, где его через 13 минут задержали.

Напомним:

В нью-йоркском метрополитене в субботу, 15 января, на станции "Таймс-сквер" 40-летнюю женщину толкнули под поезд. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

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