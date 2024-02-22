Потому что ему противно: в России мэр одного из городов надел перчатку, чтобы здороваться с местными за руку (видео)

Мэр российского города Ишим в Тюменской области Федор Шишкин настолько брезгует контактировать с местными жителями, что специально надел медицинскую перчатку, чтобы здороваться с ними за руку.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное им самим у себя в соцсетях.

Обнародованные кадры были сняты при вручении нескольким жителям города жилищных сертификатов.

Скриншот

"Потому что он уважаемый господин, а они холопы... Он — слуга народа, который брезгует этому народу даже руку пожать", — говорится в комментарии к видео.

Мэр Ишима (Тюменская область) решил наглядно продемонстрировать отношение к населению – Федор Шишкин вручал сертификаты на новые квартиры, надел медицинскую перчатку. pic.twitter.com/0ekxzVMIhf — ARSEN (@Ars7513) February 20, 2024

Сам же Шишкин объяснил местным пропагандистам, что просто не хотел занести себе какую-либо инфекцию.

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