Потому что спорил: в России у границы с Украиной военный расстрелял местного жителя

В Ростове-на-Дону в России российский военный расстрелял местного жителя.
Россияне долго спорили, после чего военный вытащил пистолет и расстрелял местного жителя.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.
По данным издания, 33-летний военный из Московской области в Ростове поспорил с 51-летним местным жителем.
Тогда военнослужащий вытащил пистолет Макарова и расстрелял гражданского. От полученных травм мужчина скончался.
Военного задержала полиция.
Напомним, "рельсовые" партизаны в России взорвали железнодорожный путь в Курской области.
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