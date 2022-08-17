Потому что спорил: в России у границы с Украиной военный расстрелял местного жителя

В Ростове-на-Дону в России российский военный расстрелял местного жителя.

Россияне долго спорили, после чего военный вытащил пистолет и расстрелял местного жителя.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

По данным издания, 33-летний военный из Московской области в Ростове поспорил с 51-летним местным жителем.

Тогда военнослужащий вытащил пистолет Макарова и расстрелял гражданского. От полученных травм мужчина скончался.

Военного задержала полиция.

Напомним, "рельсовые" партизаны в России взорвали железнодорожный путь в Курской области.

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