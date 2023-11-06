Потому что у кошек из Украины стресс: в Польше кафе запретило вход части посетителей

В Польше в городе Жешув кафе "Kotłownia" с ноября не будет принимать детей до 10 лет. Свои действия владельцы объяснили тем, что они приютили кошек из Украины, у которых есть стресс из-за взрывов, а дети некорректно ведут себя в отношении животных.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Владельцы кошачьего кафе "Kotłownia" объяснили, что приняли непростое решение ради своих кошачьих жителей, которые являются подопечными фонда "Felineus". Коты приехали в Жешув из зоны боевых действий в Украине. Все животные травмированы шумом, взрывами и длинной дорогой. Поэтому они более подвержены стрессу и нуждаются в покое и заботе.

В кошачьем кафе рассказывают, что большинство котят имели тяжелое прошлое, поэтому они очень хотят снова доверять людям, открываться и быть счастливыми. Однако в последнее время поведение некоторых детей относительно четырехлапых в кафе было ненадлежащим и вредным. Дети бросали в кошек игрушками и бегали по залу, несмотря на оговорку и просьбу к родителям контролировать своих детей.

Представители кафе подчеркивают, что принять такое решение было нелегко, но их приоритетом является здоровье, комфорт и благополучие их посетителей. Они не хотят рисковать, делая визиты с детьми стрессовыми и опасными для котят.

Реакция посетителей на это решение неоднозначна, но подавляющее большинство понимает суть и поддерживает владельцев кафе. Один из комментаторов подчеркнул, что кафе существует в первую очередь для кошек, а не в качестве игровой комнаты для детей. Другой считает, что это мудрое решение, ведь коты чрезвычайно чувствительны и нуждаются в покое и тепле. Посетители ценят то, что владельцы кафе заботятся о благосостоянии своих подопечных.

Напомним, в Польше мужчине грозит 15 лет тюрьмы из-за "упорного ухаживания".

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