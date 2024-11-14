Потратил деньги из школьного фонда на отдых в Турции: как наказали "образцового" ученика — Bild

Учащиеся класса в течение двух лет ежемесячно сдавали по 35 евро на специальный счет.

В Германии, в городе Хаген, староста класса Расим О. собрал 7500 евро в школьный фонд. Деньги учащиеся должны были потратить на выпускной балл, однако этого не произошло. Расим потратил их на свой отдых в Турции. За это суд назначил ему штраф в размере 900 евро.

Об этом пишет Bild.

Староста класса Расим, которого в школе все называли образцовым учеником, в течение 10 месяцев распоряжался деньгами. Впоследствии стало известно, что он потратил их (всего 7500 евро) на собственные нужды. Вместо того чтобы накопленные средства пошли на организацию выпускного, Расим использовал их для ресторанов, путешествия в Турцию и оплаты сбора за получение немецкого гражданства.

На что дети собирали деньги

Собранные средства учащиеся планировали потратить на декор, пир и развлекательную программу выпускного вечера. Однако за два месяца до события стало известно, что значительная часть денег исчезла.

"Он вел себя как звезда, выкладывая фотографии в Instagram. Теперь мы знаем, как он за все это платил", — рассказал один из одноклассников Расима.

Молодого человека обвинили в 58 случаях растраты денег из школьного фонда. Прокуратура оценила убытки в 5430 евро, поскольку мелкие затраты до 50 евро не учитывались по делу. Во время суда Расим признал свою вину, объяснив свои действия тем, что попал в "замкнутый круг" и не смог найти выход.

Состоялся выпускной?

Родители Расима возместили всю украденную сумму. Благодаря этому выпускной все же состоялся, но самому Расиму запретили участвовать в нем.

Суд назначил ему штраф в размере 900 евро.

Напомним, обнаружена очередная мошенническая схема. Воришки обращаются в частных сообщениях семьям пленных и пропавших без вести, предлагая фальшивые документы, якобы выписки из баз данных официальных органов.

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