Потратил деньги на стоматолога: мужчина выиграл $33 млн и умер во время лечения зубов (фото)

В Бразилии победитель лотереи скончался во время стоматологической операции после того, как потратил часть своего выигрыша в 33 миллиона долларов на лечение зубов.

Об этом сообщает Need To Know.

Сейчас полиция расследует, была ли смерть Антонио Лопеса Сикейры естественной, или имела место нечестная игра.

73-летний Антонио находился в клинике, где устанавливали зубной имплантат, когда 4 декабря ему внезапно стало плохо. Когда парамедики прибыли на место происшествия, он лежал на спине и уже более получаса находился в состоянии остановки сердца. Его перевезли в больницу, но медики не смогли его реанимировать. Причину смерти еще предстоит установить, но известно, что он страдал гипертонией и диабетом.

Сикейра, отец четырех детей, был скотоводом, который покупал и продавал скот в Мату-Гросу. Он выиграл 201 963 763 бразильских реала (33 млн долларов) в крупнейшей бразильской лотерее Mega Sena 9 ноября. Через два дня, 11 ноября, он забрал единственный приз тиража, вошедший в топ-10 самых больших джекпотов в истории лотереи.

Одним из первых шагов, которые Сикейра решил сделать со своим выигрышем, было приступить к лечению зубов. Он не знал, как провести остальное время, но источник, близкий к его семье, сообщил, что он подумывал о покупке дома. Они рассказали об этом местным СМИ: "Он все еще выяснял, что он собирается делать. У него не было времени наслаждаться этим".

Антонио Лопес Сикейра / Фото: Jam Press

Сейчас в клинике в Куябе ведется расследование, и полиция допросит лечившего его стоматолога. Правоохранители также опросят других свидетелей, чтобы выяснить, была ли его смерть естественной или это как-то связано с его неожиданным богатством. Начальник полиции Эдисон Пик сообщил местным СМИ: "Если это была внезапная болезнь, клиника не виновата. Теперь нам нужно дождаться вскрытия и отчета, чтобы прояснить, что произошло".

Сикейру похоронили в его родном городе Жасиара.

