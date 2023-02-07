Потратят миллионы рублей: Кремль приказал проверить и модернизировать бомбоубежища в РФ

На портале закупок опубликованы сотни государственных тендеров на модернизацию бомбоубежищ в регионах по всей стране.

В России в разгар войны с Украиной приказали проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, проверки проходят даже в самых отдаленных регионах России.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на нынешних и бывших российских чиновников.

Хотя российские официальные лица публично не объявляли о национальной кампании по модернизации бомбоубежищ, в течение нескольких месяцев широко сообщалось об усилиях местных властей по капитальному ремонту системы гражданской обороны страны.

Местные власти потратят сотни миллионов рублей, чтобы снова сделать пригодными тысячи российских бункеров и подвалов, которые в течение десятилетий были законсервированы.

"После распада Советского Союза они (бомбоубежища – ред.) никому не были нужны. Но сейчас, в связи с ситуацией на фронте, Кремль распорядился, чтобы все было упорядочено", — рассказал один из чиновников.

Как пояснил еще один из российских чиновников, решение о проверке бомбоубежищ было принято весной 2022 года, а команду провести масштабную проверку дали МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства. Такое решение было принято из-за того, что война против Украины затрагивает и отдаленные регионы России.

Так, на портале закупок Zakúpki обнародованы сотни государственных тендеров на модернизацию бомбоубежищ во всех регионах России. Они касаются ремонта вентиляции, гидроизоляции, замены дверей, а также установки воздушных фильтров и освещения.

К примеру, в ноябре 2022 года был объявлен тендер на 3,8 миллиона рублей на гидроизоляционные работы в бомбоубежище в Самарской области.

На юге Краснодарского края на проверку и модернизацию бомбоубежищ потратят более 6 млн рублей; в Нижнем Новгороде – 50 миллионов рублей; в Рязани – почти миллион рублей.

Напомним, в прошлом году в России уже проводились проверка бомбоубежищ и оповещения о воздушной тревоге.

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