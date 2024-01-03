Потрясающие масштабы "дружеской" бомбардировки Воронежской области: подробности от местных властей

После обследования разрушенного взрывом бомбы жилья в российском поселке заново построят девять домов.

В поселке Петропавловка Воронежской области РФ, на которое во вторник, 2 января, случайно сбросил бомбу российский военный самолет, придется отстроить 9 домов, а также отремонтировать школу, клуб и здание администрации.

При этом местный губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщит лишь о четырех пострадавших людях.

По его словам, в результате "дружеской бомбардировки" поселка погибших нет.

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“За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в частности, за консультацией психолога”, — уверяет российский губернатор.

Он также сообщил, что после обследования разрушенного жилья решено заново построить девять домов. Остальные разрушенные здания будут ремонтировать.

В поселке Петропавловка пострадали не только жилые и хозяйственные постройки. Ремонтировать придется местную школу, дом культуры и помещение поселковой администрации.

Взрывом бомбы поврежден также транспорт — не менее 5 легковых автомобилей и трактор.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что 2 января произошло аварийное схождение боеприпаса при выполнении полета самолета российских воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области.

Напомним, ранее российские паблики сообщали, что в результате воздушного удара в селе Петропавловка Воронежской области погибли 11 человек, из них трое детей. Еще 21 человек пострадал.

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