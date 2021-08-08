"Повалила на пол и таскала за волосы": в России сиделка избила 95-летнюю пенсионерку

"Повалила на пол и таскала за волосы": в России сиделка избила 95-летнюю пенсионерку

У пенсионерки все тело в синяках: на ногах, руках, плече, голове, шее и ушах.

В российском Екатеринбурге сиделка избила 95-летнюю пенсионерку после просьбы измерить давление.

Об этом сообщает сообщает E1.ru.

95-летняя бабушка 60 лет проработала в школе учительницей русского языка и литературы. Она перенесла инсульт и инфаркт. Несмотря на тяжелую болезнь, женщина находится в здравом уме и до сих пор наизусть цитирует стихи разных поэтов.

Недавно в семью с частной фирмы прислали новую сиделку. Старушка попросила измерить давление, потому что у нее болела голова.

"Сиделка ответила, что "им за это не платят". Бабушка процитировала стих о человечности, после чего сиделка повалила ее на пол, избивала и таскала за волосы. Волосы бабушке в итоге пришлось обрезать — вместо них у нее был просто какой-то огромный спутанный клок", — утверждает внучка потерпевшей.

У пенсионерки все тело в синяках: на ногах, руках, плече, голове, шее и ушах.

E1.ru

В компании, через которую нанимали сиделку, пытались уйти от ответственности. Но все же извинились и внесли свою агрессивную сотрудницу в "черный список". Инцидент расследует полиция.

Ранее сообщалось, что в России мужчина с сыном на руках 3 часа угрожал спрыгнуть с 13 этажа.

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