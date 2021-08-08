"Повалила на пол и таскала за волосы": в России сиделка избила 95-летнюю пенсионерку

У пенсионерки все тело в синяках: на ногах, руках, плече, голове, шее и ушах.
В российском Екатеринбурге сиделка избила 95-летнюю пенсионерку после просьбы измерить давление.
Об этом сообщает сообщает E1.ru.
95-летняя бабушка 60 лет проработала в школе учительницей русского языка и литературы. Она перенесла инсульт и инфаркт. Несмотря на тяжелую болезнь, женщина находится в здравом уме и до сих пор наизусть цитирует стихи разных поэтов.
Недавно в семью с частной фирмы прислали новую сиделку. Старушка попросила измерить давление, потому что у нее болела голова.
"Сиделка ответила, что "им за это не платят". Бабушка процитировала стих о человечности, после чего сиделка повалила ее на пол, избивала и таскала за волосы. Волосы бабушке в итоге пришлось обрезать — вместо них у нее был просто какой-то огромный спутанный клок", — утверждает внучка потерпевшей.
У пенсионерки все тело в синяках: на ногах, руках, плече, голове, шее и ушах.
В компании, через которую нанимали сиделку, пытались уйти от ответственности. Но все же извинились и внесли свою агрессивную сотрудницу в "черный список". Инцидент расследует полиция.
Ранее сообщалось, что в России мужчина с сыном на руках 3 часа угрожал спрыгнуть с 13 этажа.