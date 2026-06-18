В Гданьске женщина напала на 14-летнего украинца из-за языка / © inpoland

Реклама

В Гданьске женщина напала на 14-летнего подростка из-за того, что он разговаривал со своим знакомым на украинском языке.

Об этом сообщают польские издания Trojmiasto.pl и TVN24 со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июня, на детской площадке в парке Гданьска. Агрессивная полячка подошла к 14-летнему мальчику, который играл в парке с друзьями, запретила ему разговаривать по-украински, а когда он проигнорировал ее, начала бить его ногами.

Реклама

«Непосредственно перед инцидентом мальчик разговаривал на украинском со своими сверстниками на детской площадке. Неизвестная женщина обратилась к нему со словами „не разговаривай по-украински“, а затем физически напала. Она неоднократно била его ладонями по голове и ушам, употребляя ненормативную лексику. Потом она трижды ударила его голову о колено, а после того, как свалила его на землю, ударила ногой по голове», — рассказал адвокат семьи избитого мальчика.

Нападавшая перестала бить подростка ногами только тогда, когда вмешалась другая женщина.

По словам родственников, после инцидента у мальчика возникли сильные головные боли, головокружение и рвота, и его доставили в отделение неотложной помощи больницы. Медицинские записи подтверждают травму головы и необходимость диагностики и наблюдения ребенка в больнице.

«Особенно тревожит, что непосредственной причиной агрессии стало использование парнем украинского языка. Слова, сказанные злоумышленницей, непосредственно предшествовали физическому нападению. Поведение злоумышленницы носило ксенофобский характер и было мотивировано враждебностью к жертве из-за его происхождения и использования украинского языка, которого женщина даже не знала и не разговаривала с ним», — подчеркнул адвокат семьи.

Реклама

Прибывшие по вызову правоохранители пообщались с матерью пострадавшего. Однако сразу подать заявление об избиении она не смогла якобы «из-за языкового барьера». Польская полиция заставила ее прийти в отделение на следующий день. В конце концов через несколько дней там наконец приняли заявление матери парня о нападении.

Сотрудники полиции получили записи с камер видеонаблюдения, которые сейчас анализируются. Личность нападавшей так и не установили, и ее не разыскали.

Место, где было совершено избиение / Фото: Trojmiasto.pl

Ранее мы писали, что в Польше взрослые 20-летние поляки избили двух братьев из Украины возрастом 12 и 14 лет, заставляли их становиться на колени и унижали из-за национальности.

Также сообщалось, что в Варшаве поляк с ножом напал на украинца из-за национальности.

Реклама

Новости партнеров