Повара бьют тревогу: самая популярная специя теряет свою остроту

Из-за глобального потепления перец чили становится все менее острым.

Об этом пишет Bloomberg.

"Наслаждайтесь своим чили, пока он есть, потому что мы не знаем, когда он закончится", — говорят производители соусов и специй.

Они сокращают в производстве, в том числе чили-соусов на 25%.

Виновник?Изменение климата. Экстремальные погодные условия в основных регионах, где выращивают чили в этом году, привели к перебоям в поставках, повысили цены и, что хуже всего, сделали вкус более мягким.

"Поскольку перец начинает поглощать много лишней влаги, он откладывает ее в мякоть плодов. Поэтому острота становится размытой", — отмечает агроэколог Крайг Крафт из США.

Ученые утверждают, что такая ситуация, когда изменение климата влияет на вкус культур, случается не впервые.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты работают над созданием новых сортов перца чили, который будет более устойчив к изменению климата и болезням. Впрочем, новая культура может не иметь такого вкуса, как традиционный перец чили.

Напомним рецепт острого тайского супа , известный своим идеальным балансом пряных, кислых и сладких специй, а его кремовый бульон очаровывает каждого, кто его попробует.

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