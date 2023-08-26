"Поведение бандитов": Резников объяснил, как ликвидация Пригожина повлияла на Путина

Резников говорит, что недавние события являются сигналом, прежде всего, для населения РФ.

Ликвидация руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ослабила главу Кремля Владимира Путина. В Москве снова доказали, что ведут себя как бандиты и преступники.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому изданию WELT.

Как отметил Резников, сбивание самолета, на котором находился Пригожин, показывает, что ожидает тех, кто выразил недовольство действиями российского диктатора.

"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало миру: если Путин заключит любое соглашение с кем-то и нарушит это соглашение, значит, ему больше нельзя доверять", — сказал Резников.

Также по его словам, недавние события являются сигналом, прежде всего, для населения РФ, свидетельствующих о том, что нет смысла садиться за стол переговоров с Путиным.

"Это просто поведение бандитов, а Кремль ведет себя как бандиты, как преступники. На самом деле больше не существует группы Вагнера, которую вы могли рассматривать как серьезную силу год назад. Они сломаны", – заявил министр обороны.

Напомним, вечером, 23 августа, в Тверской области РФ разбился принадлежавший Пригожину самолет.

К сбитию самолета предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор ГРУ Генштаба РФ Андрей Аверьянов.

В то же время в США рассказали свою версию ликвидации Пригожина.

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