"Повелитель тьмы": что известно о лидере талибов и как он руководит Афганистаном (фото)

15 августа был объявлен национальным праздником в честь правительства "Талибана", которое до сих пор не признано ни одной страной.

Два года назад весь мир следил за событиями, разворачивающимися в Афганистане. Тогда на фоне вывода из страны войск США и их союзников власть захватила Талибан.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала CBS News, чтобы узнать, что известно о лидере талибов и его окружении, а также почему он руководит Афганистаном из подполья.

На границе с Пакистаном тысячи афганцев стоят в очереди за штампом в паспорте, чтобы оставить Афганистан позади и никогда не возвращаться.

Боец "Талибана" стоит на дороге во время празднования второй годовщины вывода войск под руководством США из Афганистана в Кандагаре, Афганистан, 15 августа 2023 года/Associated Press

В этот жаркий и влажный день, когда они, как скот, протискиваются между двумя заборами, отчаянные путешественники теряют сознание, а время ожидания в среднем составляет от трех часов до целого дня в наиболее загруженные периоды.

Единственным спасением от жары является вода в бутылках, которую продают дети в возрасте от 5 лет, бегающие вдоль забора и выкрикивающие цены жаждущим путешественникам.

Талибы отмечают вторую годовщину захвата страны в Кабуле, Афганистан, 15 августа 2023 года/Associated Press

За хаотическим переходом бывший подрядчик вздохнул с облегчением. "Я счастлив, потому что чувствую, что меня выпустили под залог из тюрьмы", — сказал 45-летний Юсафхель Джабар Хан. Он планирует обратиться в посольство с просьбой о предоставлении убежища.

"Я надеюсь, что больше никогда не увижу их (талибов) лиц", — сказал он.

Историю Хана повторяет множество других людей, желающих покинуть Афганистан времен "Талибана" в прошлом. Через два года после того, как "Талибан" снова взял власть в свои руки, Афганистан находится в руках Хибатуллы Ахундзады, известного как Амир аль-Муминин, или "Командующий верных".

Хибатулла Ахундзада

Но, несмотря на свою выдающуюся роль, Хибатулла в большинстве своем сохраняет анонимность. С тех пор как талибы объявили о победе после вывода американских войск из Афганистана, их лидера еще ни разу не видели на публике. Даже в рядах крайне сложно поговорить с любым талибским чиновником об их верховном лидере под запись.

Подпольные встречи

Замминистра в правительстве "Талибана" рассказал, что ему пришлось преодолеть почти 500 км в древний город Кандагар, чтобы встретиться с лидером страны.

Лидеры "Талибана" на церемонии чествования 10-летия со дня смерти муллы Мохаммада Омара, основателя Талибана, в Кабуле, Афганистан, 11 мая 2023 года/Associated Press

Прибыв туда, он ждал около трех дней, прежде чем ему позвонили по телефону и подтвердили, что встреча состоится. В сцене, похожей на подпольную встречу, его отвезли в два разных места и конфисковали его вещи, прежде чем наконец-то доставили в Хибатуллу.

Он сидел на полу, хотя в комнате были диваны. Он выглядел очень скромным, но следует признать его знание исламского права и его юрисдикции», — сказал замминистра.

Лицо манекена закрыто тканью в магазине женской одежды в Кабуле, Афганистан, 26 декабря 2022 года/Associated Press

Другой высокопоставленный член "Талибана" сказал CBS News, что лидер руководит страной как призрак из своей столицы. Он описал подобный уровень секретности и безопасности, предшествовавший его встрече с Хибатуллой, вплоть до того, что ему дали пароли для запоминания, чтобы проверить его личность перед тем, как доставить на место встречи.

Афганские женщины ожидают обналичивания в пункте выдачи денег, организованном Всемирной продовольственной программой, в Кабуле, Афганистан, 20 ноября 2021 года/Associated Press

По словам источника в руководстве "Талибана", лидер Афганистана придерживается такого чрезвычайно низкого уровня безопасности из-за надвигающейся угрозы от ударов американских беспилотников и ISKP — группировки, связанной с Исламским государством. В его окружении каждый сотрудник находится под круглосуточным наблюдением, а смартфоны запрещены.

Правило железного кулака

Но из-за занавеса секретности и защиты Хибатулла правит железным кулаком. С тех пор как он пришел к власти, он отвечает за то, что девочкам и женщинам запрещают посещать среднюю школу или университеты, запрещают им посещать парки, спортзалы и общественные бани, а также предписывает им укрываться, когда они выходят из дома.

Афганская бойня смешанных боевых искусств позирует со своими трофеями в Кабуле, Афганистан, 31 октября 2022 года/Associated Press

С раннего детства он выступал против современного образования для мальчиков и девочек и называл школьное обучение источником зла и деградации нравов.

Афганский политический аналитик и критик Асмат Кани вспоминает, что познакомился с Хибатуллой, когда тот был еще молодым судьей. «Он живет в своем мире, — сказал Кани в интервью CBS News. — Большинство талибов соглашаются с важностью женского образования и хотят разрешить девушкам посещать школы и университеты. Он один несет основную ответственность за этот запрет».

Боец "Талибана" стоит на страже, пока женщины ждут получения продовольственных пайков, распределенных группой гуманитарной помощи, в Кабуле, Афганистан, 23 мая 2023 года/Associated Press

"Такое насильственное и узкололобое толкование ислама превратило Афганистан в ад для женщин", — сказал бывший министр "Талибана" в интервью CBS News.

Источник также обвинил действия верховного лидера в том, что Афганистан живет под международными санкциями.

Мулла Басир является бывшим одноклассником Хибатуллы и, несмотря на то, что критикует его как жесткого и крайнего консерватора, описывает его как "доброго, набожного и умного человека". Он рассказал CBS News, что после убийства лидера "Талибана", который ему предшествовал, Хибатуллу забрали, и он больше никогда его не видел.

Верховная власть

Его назначение на должность верховного лидера источник среди руководства "Талибана" объяснил CBS News как способ стабилизировать проблемы в верхах. Среди старших талибов Хибатулла считался нейтральной и уважаемой фигурой.

Двое афганских детей стоят среди груды мусора возле своего дома в Кабуле, Афганистан, 18 апреля 2022 года/Associated Press

“Хибатулла постепенно понял и почувствовал, что он является последней инстанцией, человеком на вершине иерархии группы, который ему страстно отдан, – сказал Кани в интервью CBS. – Он может делать практически все, что пожелает”.

Сегодня Хибатулла окружает себя около 2500 террористами-смертниками, которые готовы пожертвовать собой ради его безопасности. Они живут в лагере, который когда-то принимал основателя Талибана муллу Омара, а позже использовался ЦРУ в Кандагаре как резиденция.

40-летняя афганка Арефе выходит из подпольной школы в Кабуле, Афганистан, 30 июля 2022 года/Associated Press

Один из членов Корпуса охраны Верховного лидера рассказал CBS News, что им платят зарплату в 170 долларов в месяц и не разрешают иметь смартфоны, смотреть телевизор или пользоваться социальными сетями.

В июне Хибатулла в редком публичном обращении заявил, что меры, предпринятые им в отношении прав женщин в Афганистане, обеспечили "комфортную и процветающую жизнь в соответствии с исламским шариатом".

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