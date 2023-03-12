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"Повесили манекен в форме российской армии, назвали Валерой": пограничники Беларуси жалуются на украинских коллег

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2319
Время на прочтение
2 мин
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"Повесили манекен в форме российской армии, назвали Валерой": пограничники Беларуси жалуются на украинских коллег

Фото: скриншот с видео

Пограничники белорусской заставы рассказали пропагандистам государственного телеканала об увеличении количества "провокаций" со стороны украинцев.

На белорусском государственном телеканале ОНТ появился новый сюжет о "тяжелой" жизни пограничников на заставе "Глушковичи" Гомельского района, который граничит с Житомирщиной.

Как передает сайт "Зеркало", пропагандисты утверждают, что украинские пограничники оскорбляют своих белорусских коллег.

Белорусы, проходящие службу на заставе, якобы жалуются на агрессивные жесты, оскорбительные надписи, листовки и аудиозаписи политического характера, звонки с угрозами оперативным дежурным. Правда, о содержании листовок и аудиозаписей, как и о характере угроз сотрудники телеканала не сообщили.

"Был установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то устрашения и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны”, — посетовал заместитель начальника пограничного залога “Глушковичи” Владислав Зенкович.

© скриншот с видео
Фото: скриншот с видео

Жалобы на украинских коллег от белорусских пограничников раздаются не в первый раз.

Раньше их раздражал национальный белорусский бело-красно-белый флаг и гимн Украины по ту сторону границы. Были также странные жалобы, что украинцы украли пограничный знак.

Напомним, в канун годовщины вторжения РФ в Украину белорусские пограничники пожаловались на то, что украинские коллеги показывают им непристойные жесты и минируют смежные с РБ территории.

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Дата публикации
Просмотры
2319
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