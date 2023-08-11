"Повестка? Ничего не знаю!": гражданские россияне ищут методы уклонения от мобилизации – перехват

Так, граждане РФ изо всех сил пытаются избежать мобилизации. Они обсуждают, какие справки можно собрать.

Перехваченный разговор гражданских россиян опубликовал ГУР МО.

Гражданские россияне обсуждают, как уклониться от мобилизации

"Не держитесь, а берегитесь!"

В обнародованном разговоре женщина из России говорила с собеседником о смерти знакомого на войне в Украине. Жаль, говорит она, потому что парню было всего 23 года. К тому же страшно.

По словам россиянки, "жена Димона написала, что Якута погиб". Мол, все вообще в шоке.

"Вчера Жорка еще говорит: "А у меня на 30 сентября повестка". Говорю, ничего не знаю, берешь Катину справку, берешь то, что ты учиться устроился. Иди и это... Нечего там делать", – подытожила гражданка России.

А все-таки интересно, что именно подразумевает женщина: то, что нельзя нападать на суверенное государство и убивать мирных украинцев? Или же то, что так называемая "СВО" перестала быть в телевизоре и пришла в каждый российский дом? Очевидно, россиянам очень не хочется гибнуть за свое "великое государство".

Заметим, что ранее оккупант пожаловался матери на неравноправие в российских вооруженных силах.

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