Повестки в Украинский легион за границей: генконсул сделал заявление

За границей повесток к Украинскому легиону не рассылают / © ТСН.ua

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Рекрутинговый центр и дипучреждения не рассылают за рубежом повесток в Украинский легион.

Об этом заявил генконсул Украины в Люблине Олег Куц, передает " Укринформ «.

Фото с изображением повестки якобы от имени генконсула Украины в Люблине, которое в последние недели активно распространяется в украинских группах соцсетях и пабликах в Польше, является фейком российской пропаганды, отметил генконсул Украины в Люблине.

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Куц подчеркнул, что это сообщение даже на первый взгляд имеет все признаки подделки очень низкого качества. В частности, в тексте отсутствует логический ряд, например, нет имени и фамилии того, кого якобы вызывают. Печать и подпись сделаны на самом тексте, что противоречит всем требованиям, поскольку подпись и печать в документе ставятся в определенном месте. Кроме того, в листе почему-то замазан адрес генконсульства, хотя эта информация общедоступна.

«Но это все не столь важно, поскольку рекрутинговый центр Украинского легиона предназначен исключительно для добровольцев, что раньше неоднократно повторялось и отмечалось в информационном пространстве. Ни генеральное консульство, ни рекрутинговый центр не имеют права посылать никаких повесток украинцам за границей в Украинский легион», — подчеркнул генконсул Украины в Люблине.

По его мнению, в этом фейке очевиден российский след. Он направлен на то, чтобы спровоцировать недоверие украинцев к органам власти, вызывать среди них беспокойство.

Напомним, добровольцы из Украинского легиона могут подписать контракт на год, три года или до завершения особого периода. После подписания контрактов с ВСУ военнослужащие Украинского легиона направляются на один из полигонов недалеко от Люблина для проведения выучки.

Ранее говорилось, что в Польше третья группа добровольцев подписала контракт с ВСУ. Именно в Люблине несколько десятков проживающих за рубежом украинских добровольцев подписали такие контракты. Среди них — граждане Украины, проживающие в США, Канаде, Эстонии, Норвегии и Германии.

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