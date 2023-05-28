Повестки за рубежом: будут ли мобилизовывать украинцев в консульских учреждениях в других странах

Могут ли в консульских учреждениях вручать повестки?

Без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки, это не повлияет на граждан Украины, которые находятся за границей.

Об этом рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Эксперт напомнил, что украинское правительство 30 декабря 2022 утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Некоторые положения касаются украинцев за границей.

По словам эксперта, без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки и осуществлять рассмотрение дел об админправонарушениях указанные нововведения никоим образом не повлияют на тех, кто находится за границей.

Новый порядок определил ряд обязанностей дипломатических учреждений Украины, а именно:

информирование граждан призывного возраста не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

уведомление в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим ТЦК и СП по месту нахождения их на военном учете;

ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей. поэтому нововведения в законодательстве никак не влияют на находящихся за рубежом лиц", – отметил юрист.

Нововведения не распространяются на дипломатические учреждения за рубежом.

Напомним, адвокат отметил, что есть только два способа надлежащего вручения повесток военнообязанным.

В Украине до конца августа продлено военное положение и общая мобилизация.

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