Повлияет ли шатдаун в США на помощь Украине: заявление спикера МИД

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг предположение о том, что шатдаун в США остановит поставки американского оружия в Украину.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Неправда. Переговоры по дроновому соглашению между Украиной и США продолжаются, как было запланировано, и поставки продолжают поступать», — говорится в заметке, которая сопровождает скрин публикации в британском издании The Telegraph об опасениях относительно остановки помощи.

В статье говорилось о том, что переговоры по военной поддержке якобы были заморожены после того, как федеральное правительство 1 октября прекратило работу.

Британское издание сообщило, что украинская делегация прибыла в Вашингтон 30 сентября для встреч с представителями Белого дома, чтобы заключить соглашение об обмене технологиями беспилотников в обмен на американские роялти. Однако из-за шатдауна эти переговоры якобы оказались под угрозой, потому что федеральных работников попросили оставаться дома.

Напомним, 1 октября в США начался шатдаун — правительство страны впервые за 7 лет приостановило работу.

Экономические советники президента США Дональда Трампа предостерегают, что длительная остановка работы федерального правительства может стоить США $15 млрд еженедельно.