ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

Повлияет ли шатдаун в США на помощь Украине: заявление спикера МИД

В украинском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на тревожную публикацию британского издания The Telegraph.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Военная помощь от США

Военная помощь от США / © Getty Images

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг предположение о том, что шатдаун в США остановит поставки американского оружия в Украину.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Неправда. Переговоры по дроновому соглашению между Украиной и США продолжаются, как было запланировано, и поставки продолжают поступать», — говорится в заметке, которая сопровождает скрин публикации в британском издании The Telegraph об опасениях относительно остановки помощи.

В статье говорилось о том, что переговоры по военной поддержке якобы были заморожены после того, как федеральное правительство 1 октября прекратило работу.

Британское издание сообщило, что украинская делегация прибыла в Вашингтон 30 сентября для встреч с представителями Белого дома, чтобы заключить соглашение об обмене технологиями беспилотников в обмен на американские роялти. Однако из-за шатдауна эти переговоры якобы оказались под угрозой, потому что федеральных работников попросили оставаться дома.

Напомним, 1 октября в США начался шатдаун — правительство страны впервые за 7 лет приостановило работу.

Экономические советники президента США Дональда Трампа предостерегают, что длительная остановка работы федерального правительства может стоить США $15 млрд еженедельно.

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie