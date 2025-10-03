- Дата публикации
Повлияет ли шатдаун в США на помощь Украине: заявление спикера МИД
В украинском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на тревожную публикацию британского издания The Telegraph.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг предположение о том, что шатдаун в США остановит поставки американского оружия в Украину.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Неправда. Переговоры по дроновому соглашению между Украиной и США продолжаются, как было запланировано, и поставки продолжают поступать», — говорится в заметке, которая сопровождает скрин публикации в британском издании The Telegraph об опасениях относительно остановки помощи.
В статье говорилось о том, что переговоры по военной поддержке якобы были заморожены после того, как федеральное правительство 1 октября прекратило работу.
Британское издание сообщило, что украинская делегация прибыла в Вашингтон 30 сентября для встреч с представителями Белого дома, чтобы заключить соглашение об обмене технологиями беспилотников в обмен на американские роялти. Однако из-за шатдауна эти переговоры якобы оказались под угрозой, потому что федеральных работников попросили оставаться дома.
Напомним, 1 октября в США начался шатдаун — правительство страны впервые за 7 лет приостановило работу.
Экономические советники президента США Дональда Трампа предостерегают, что длительная остановка работы федерального правительства может стоить США $15 млрд еженедельно.