Повлияет ли устранение спикера Палаты представителей на работу правительства США: ответ Маркаровой

За всю историю Конгресса представление на увольнение спикера применялось всего три раза.

До избрания нового спикера Палата представителей США не может проходить голосование законов, однако вся остальная работа, в том числе в комитетах, продолжается.

Об этом сообщила госпожа Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

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По ее словам, за всю историю Конгресса представление на увольнение спикера применялось всего 3 раза:

в 1910 году подано, поставлено на голосование и не поддержано.

в 2015 году подано, не вынесено на голосование и отправлено в регламентный комитет.

в 2023 году подано, поставлено на голосование и проголосовано.

Устранение конгрессмена Маккарти с должности спикера произошло на основании проекта резолюции, которую подал представитель республиканцев – конгрессмен Гейтц, добавила госпожа посол.

Палата представителей планирует вернуться к работе не раньше вторника.

"До этого времени будет идти оживленное обсуждение потенциальных кандидатов, а сами кандидаты будут проводить закрытые дискуссии и тестировать уровень поддержки. Многие имена уже активно обсуждают — от традиционно в таких случаях лидера большинства Скализа, следующего в партийной иерархии после спикера, до многих других имен, однако пока кандидат или кандидаты не будут публично выдвинуты, обсуждать это рано. Могу только сказать, что с подавляющим большинством звучащих имен и их командами у нас построен хороший конструктивный диалог", — отметила она.

Напомним, впервые в истории США палата представителей США отправила в отставку спикера. Временно Палату представителей возглавит республиканец Патрик Макгенри.

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