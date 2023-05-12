Повлияли ли на политику Вашингтона комментарии Трампа о поддержке Украины: ответ Белого дома

Джон Кирби отметил, что не видит ослаблений позиции подавляющего большинства стран по продлению помощи Украине, в частности, за последние несколько дней после выступления экс-президента Трампа.

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о войне России против Украины, в котором он выразил сомнения в дальнейшей поддержке украинцев со стороны Америки, никак не повлияли на политику Вашингтона и стран-партнеров в этом вопросе.

Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Все признаки того, что мы видим каждый день, указывают на то, что международное сообщество – за некоторыми очень незначительными исключениями, о которых мы говорили в течение месяцев – твердо поддерживает Украину и продолжает поддерживать Украину, которая борется, чтобы защитить себя", — подчеркнул представитель администрации Байдена.

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Кирби напомнил о заседании Контактной группы по обороне Украины, которая продолжает активно работать, объединив более 50 стран.

Представитель Белого дома отметил, что не видит ослаблений позиции подавляющего большинства стран по продлению помощи Украине, в частности, за последние несколько дней после выступления экс-президента Трампа.

"Мы будем и дальше сосредотачиваться на поддержке Украины, и мы продолжаем видеть отличную международную поддержку", — подчеркнул он.

Напомним, 10 мая бывший президент США Дональд Трамп, который вновь баллотируется на должность главы Белого дома, заявил, что он закончит войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.

Кроме того, Трамп заявил, что его государство раздает слишком много оружия другим, комментируя военную помощь для Украины.