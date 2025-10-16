Реклама

В мае этого года украинцы радостно приветствовали приход Фридриха Мерца на должность канцлера Германии, подчеркивая, что теперь мир увидит настоящий Zeitenwende («поворотный момент» — речь, произнесенная бывшим канцлером Олафом Шольцем в Бундестаге 27 февраля 2022 года, которая, в частности, означала резкий разворот в политике безопасности и обороны Германии — Ред.). Почти полгода его пребывания во главе правительства позволяют сделать промежуточные оценки: что удается новому канцлеру, а что нет; на что Украина должна обратить особое внимание, чтобы все-таки поворотный момент Мерца действительно стал реальностью.

Позиция Фридриха Мерца четкая: Россия ведет против Германии гибридную войну, пытаясь перевернуть политический порядок Европы с ног на голову. Появление «неизвестных» беспилотников в немецком/натовском небе — один из путей Кремля перевернуть политический порядок и в самой ФРГ. Еще до принятого союзниками на нынешнем Гаагском саммите НАТО решения увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, правительство Фридриха Мерца столкнулось с рядом острых экономических проблем. Хотя Минэкономики ФРГ несколько повысило прогноз роста экономики страны в 2025 году, его уровень остается довольно низким — 0,2%. Для сравнения: в 2021 году экономика Германии выросла на 2,7%.

Из-за необходимости увеличения расходов на оборону, в том числе из-за роста численности вооруженных сил ФРГ до 260 тыс. военнослужащих, а также усиления поддержки Киева, ведь администрация Трампа четко дала понять, что больше не будет оплачивать «пустые чеки» для Украины, уже в 2026 году федеральное правительство Германии столкнется с еще одной проблемой. Частично Фридрих Мерц уже начал это коммуникировать, призывая к реформе расходов на социальное обеспечение. К примеру, в 2026 году возрастут отчисления на медицинское и пенсионное страхование.

Реклама

Все эти проблемы могут не только спровоцировать раскол в правящей коалиции консервативного блока ХДС/ХСС и левоцентристской СДПГ, но и привести к еще большему росту рейтингов ультраправых, популистских и откровенно пророссийских сил в Германии. Так, например, в конце сентября 2025 года, по данным опроса института Insa по заказу таблоида Bild, пророссийская и ультраправая популистская «Альтернатива для Германии» (AfD) заняла первое место с 26%, опередив блок ХДС/ХСС на 1%.

Подробнее о главных вызовах для правительства Фридриха Мерца и их влиянии на поддержку Украины читайте в материале на основе многочисленных интервью с чиновниками и экспертами в Берлине и ряде городов восточных земель ФРГ.

Германия восстанавливает армию: как это влияет на Украину

Уже давно улицы немецких городов заполонила социальная реклама Бундесвера. Большие постеры с изображениями немецких военных и призывами присоединяться к рядам ВС Германии можно увидеть на многих остановках общественного транспорта, зданиях железнодорожных вокзалов и т.д.

По словам главы оборонного комитета Бундестага Томаса Ревекампа, с которым мы встретились на интервью в немецком парламенте сразу после его встречи с представителями украинской оборонной индустрии, отношение немцев к собственной безопасности и угроз безопасности изменилось.

Реклама

«Десятилетиями люди в Германии верили, мы верили, в вечный мир. И именно поэтому был провозглашен переломный момент — Zeitenwende — бывшим федеральным канцлером Олафом Шольцем. Это было не только изменением и вызовом для личного состава и материальных ресурсов Бундесвера, оснащения ВС Германии, но и для общественного сдвига по отношению к необходимости защищать и сохранять мир, свободу и демократию», — сказал в интервью ТСН.ua Томас Ревекамп.

Украинцами эти действия могут справедливо восприниматься как слишком запоздалые. Однако для такой страны как Германия это огромный прорыв. Ведь даже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину тема возвращения к военной службе, которую Ангела Меркель приостановила в 2011 году из-за «уменьшения военных угроз», не сразу возникла во внутреннем немецком дискурсе.

Впервые о том, что остановка военной службы была ошибкой, сказал министр обороны Борис Писториус весной 2023 года. А уже через полгода после этого немецкая разведка предупредила: Россия может быть готова к военному противостоянию с НАТО до 2029-2030 годов. Сейчас Бундестаг отложил законопроект Писториуса о новых правилах призыва на военную службу. Впрочем, не потому, что кто-то выступает против создания боеспособных немецких ВС. Блок ХДС/ХСС считает, что документ должен содержать четкие сроки перехода от добровольного к обязательному призыву.

Будучи представителем СДПГ Борис Писториус видит возобновление воинского долга исключительно на добровольных началах путем рассылки анкет по желанию присоединиться к службе в Бундесвере. В то время как в блоке ХДС/ХСС уверены, что это не сработает, поэтому в соответствующем законе хотят записать норму о возобновлении обязательного призыва, привязанную к четким срокам службы.

Реклама

Откровенно пророссийские силы, такие как AfD, этим пользуются, манипулируя, что эта спешка может свидетельствовать о планах направить немецких солдат в Украину. Глава AfD Алис Вайдель порекомендовала канцлеру Фридриху Мерцу и фракции СДПГ в Бундестаге ехать в Украину, «если кто хочет войны». Однако, как ни странно, вопреки противоречиям внутри самой AfD, публично Алис Вайдель поддерживает идею возвращения к добровольному призыву. Но при этом она манипулирует тезисами типа: «немецкие солдаты не должны участвовать в международных операциях», и «наши дети никогда не погибнут за Украину», имея в виду самое возможное будущее участие ФРГ в «силах заверения» на территории Украины.

Выступая против предоставления военной помощи Украине, потому что это лишь провоцирует эскалацию и повышает риски для самой Германии, AfD вышла на первое место в рейтингах. Отрыв от ХДС/ХСС незначителен, но тенденции носят угрожающий характер.

Поэтому Украине нужно усилить коммуникационные усилия, обращая внимание, что в условиях сокращения поддержки со стороны США Россия уже перешла к открытой эскалации. И огромное количество «неизвестных» дронов в немецком/натовском небе это только подтверждает. К тому же, глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер (который до этого был послом ФРГ в Украине), заявил, что горячая конфронтация с Россией может взорваться в любой момент до 2029 года.

Внутренние «враги» Мерца: чем спекулируют пророссийские силы

В этом году Германия отметила 35-летие объединения страны, однако в политическом смысле между восточными и западными землями остаются достаточно четкие разногласия. На состоявшихся 23 февраля 2025 года досрочных выборах в Бундестаг блок ХДС/ХСС одержал доминирующую победу в западных, северных и южных землях, тогда как AfD — именно в восточных. Если сейчас посетить города на Востоке Германии, рядом с социальной рекламой Бундесвера можно увидеть засилье политических постеров именно AfD, ни от ХДС/ХСС или других партий.

Реклама

Лишь в начале октября 2025 года, через восемь месяцев после досрочных выборов в Бундестаг, и когда по опросам AfD вышла на первое место, Фридрих Мерц объявил о новой стратегии своей партии по повышению присутствия в восточных федеральных землях, потому что, по его словам, игнорировать растущий рейтинг правых попу. И канцлер прав, ведь на кону не только достаточно непростая дискуссия по возвращению к обязательному призыву (некоторые немецкие эксперты призывают сделать это немедленно, не дожидаясь появления российских танков условно в Берлине), но и реформа системы социального обеспечения.

«Государство общего благосостояния, которое у нас есть сегодня, больше не может финансироваться тем, что мы производим в экономике», — заявлял Фридрих Мерц.

Именно поэтому различные немецкие политики время от времени призывают пересмотреть или полностью отменить социальную помощь Bürgergeld, которую получают как немцы, так и украинцы по программе временной защиты. Конечно, в Украине обращают внимание на заявления немецких политиков, которые призывают к пересмотру или отмене соответствующих выплат именно для украинцев в Германии. К примеру, для нетрудоустроенных или мужчин призывного возраста.

Однако на самом деле более 60% украинцев трудоспособного возраста в Германии трудоустроены и платят налоги в федеральный бюджет. Об этом следует постоянно напоминать тем немецким популистам, которые спекулируют темой социальных выплат именно для украинцев в Германии. Настоящая проблема заключается в уменьшении численности трудоспособного населения из-за демографических изменений в ФРГ, поэтому реформы нуждается в системе расходов на социальное обеспечение в целом.

Реклама

Так, в марте Германия изменила конституцию по ослаблению долгового тормоза, отменив еще одну поправку времен канцлерства Ангелы Меркель, чтобы увеличить инвестиции в инфраструктуру, оборону и помощь Украине. Был создан соответствующий фонд в 500 млрд евро. Немецкие экономисты прогнозировали, что это оживит экономику страны. Однако оценки были слишком оптимистичны. Рост немецкой экономики в 2025 году, по данным Минэкономики ФРГ, составит всего 0,2%.

Это прекрасный фон для ультраправых, популистских и пророссийских политиков, предлагающих легкие и простые решения. Ведь немецкому обществу придется не только увеличить свои расходы по медицинскому и пенсионному обеспечению. Деньги нужны и для выполнения обязательств ФРГ перед НАТО: увеличение численности ВС Германии и расходов на оборону до 5% ВВП. К тому же увеличение количества «неизвестных» беспилотников в воздушном пространстве Германии лишь усиливает тезисы немецких ультраправых и пророссийских политиков, создавая психологический эффект давления на немецкое общество в желании отгородиться от остального мира и войны.

Усилить позиции Мерца: Украина может предложить Германии

В интервью ТСН.ua вице-президент немецкой Федеральной академии политики безопасности (BAKS) Маркус Вельке публично призвал немецкое общество готовиться к худшему сценарию. Провокации с «неизвестными» дронами в воздушном пространстве Германии, по его словам, будут становиться все более серьезными. Очевидно, что европейским армиям, и ФРГ не исключение, не хватает как опыта, так и соответствующих систем антидроновой защиты. В то же время, неофициально немецкие военные говорят о еще одной проблеме.

«Это у вас в Украине действует правовой режим военного положения. Мы живем в относительном мире. Если наш военный или пилот примет решение сбить российский дрон или истребитель, и все это приведет к гибели наших граждан, он будет отвечать перед законом и даже может сесть в тюрьму», — сказал один из немецких генералов, отвечая на вопросы ТСН.ua.

Реклама

Украина может предложить Германии свой уникальный практический и технологический опыт в отражении российских дроновых атак, что позволит правительству Фридриха Мерца говорить о вкладе Украины в укрепление безопасности ФРГ и Европы в целом.

Во-первых, это может способствовать увеличению вклада Германии в инициативу США и НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающую закупку американского оружия для Украины за счет европейских стран, координируемую НАТО. На сегодняшний день уже шесть стран-членов НАТО профинансировали четыре пакета оборонной поддержки для Украины на $2 млрд (всего к инициативе присоединились 17 стран). В частности, ФРГ покрыла третий пакет на $500 млн, что является частью помощи более чем на 2 млрд евро, которую Германия пообещала Украине.

Во-вторых, в будущем это может повлиять и на увеличение восприятия немцами своего участия в силах заверения (возможном миротворческом или военном контингенте — Ред.). Пока что немецкие политики боятся начинать публичную дискуссию о возможности отправки немецких солдат в Украину до окончания активных боевых действий и установления режима прекращения огня. Хотя в интервью ТСН.ua профессор Постдамского университета Зенке Найтцель довольно четко поднимает вопрос: «Если войска не на передовой, зачем тогда вообще их отправлять в Украину?».

Однако с практическим оборонным и технологическим сотрудничеством Украины и Германии есть ощутимые проблемы, которые в дискуссиях с немецкими должностными лицами и экспертами возникают рядом с коррупционными вызовами, порождающими недоверие к Киеву.

Реклама

В начале октября во время визита в США украинская делегация обсуждала с представителями Пентагона, Конгресса и военными реализацию инициативы Drone Deal — закупку украинских дронов в рамках пятилетнего соглашения и совместное производство отдельных образцов. Что-то похожее на Киев мог бы предложить и Берлину. К тому же уже были сообщения, что Германия финансирует отдельные проекты по производству определенных видов беспилотников в Украине, в частности по выявлению артиллерии.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс публично продвигает идею «стены дронов» на восточном фланге НАТО. Пока ее скептически восприняли именно в Париже и Берлине. Неофициально немецкие военные говорят, что им не хватает антидроновой защиты и апеллируют к украинскому опыту.

«Ранее в этом месяце девять стран Альянса вместе с Украиной объединились, чтобы поддержать способность Дании противодействовать потенциальным угрозам, возникающим со стороны дронов. Я считаю, что это яркий пример быстрого и эффективного сотрудничества, которое стало возможным благодаря НАТО. Мы будем опираться на эту модель, реагируя на гибридные угрозы, в частности от дронов», — заявил генсек НАТО Марк Рютте после встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе в среду, 15 октября.

В то же время немецкие политики не видят перспективы вкладывать значительные инвестиции в технологии, которые за полгода отойдут в прошлое. Однако это не означает, что украинским должностным лицам и представителям соответствующих украинских индустрий не нужно продолжать убеждать немецких коллег, доказывая, что совместное производство систем, которые будут отражать дроновые атаки, — это безопасность не только Украины и украинцев, но и немецких граждан.

Реклама