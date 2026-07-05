Повозка вместо авто: россияне массово пересаживаются на лошадей из-за масштабного топливного кризиса

Конная телега / © Pixabay

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Из-за топливного кризиса, возникшего на фоне успешных атак Украины, в России резко выросли продажи лошадей.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на статистику продаж за последние месяцы.

Согласно статистике, только за последний месяц у некоторых конных ферм россияне купили или забронировали по 7-8 лошадей. До топливного кризиса одна лошадь могла ждать хозяина по два-три месяца.

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Как объяснили российские фермеры, продажи лошадей выросли, потому что содержать животное во многих селах оказалось дешевле, чем постоянно заправлять УАЗ или Ниву.

Также дешевле купить виз и несколько лошадей, чем новый автомобиль. Цены на коней варьируются от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от возраста, породы и подготовки. Удержание коня обходится в десятки тысяч рублей.

Российские СМИ подсчитали, во сколько обойдется содержание коня. Копыта расчищают примерно раз в полтора месяца — услуга стоит 3 тысячи рублей, подковы меняют раз в два месяца за 1 тысячу рублей, стоимость сена — 2–3 тысячи рублей, корм — 5 тысяч рублей. Услуги ветеринара могут стоить от 6 тысяч рублей в год. В итоге содержание животного — дешевле, чем заправлять авто.

Топливный кризис в России — что известно

Напомним, топливный кризис в России охватил огромные масштабы. Очереди на автозаправках видны из космоса. Журналисты BBC верифицировали видеозаписи очередей на АЗС по меньшей мере в 13 регионах России, включая Москву.

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Из-за топливного кризиса, роста потерь на фронте и внутреннего недовольства, по данным западных медиа и аналитиков, в российских провоенных кругах все чаще обсуждают сценарии удара тактическим ядерным оружием.

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