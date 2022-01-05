Повредили внутренние органы: 39-летняя женщина скончалась после липосакции

Около месяца она боролась за жизнь в больнице.

В Испании скончалась 39-летняя Сара Гомес после того, как сделала косметическую процедуру липосакцию. После нее женщину экстренно доставили в больницу и прооперировали, поскольку у нее были повреждены внутренние органы.

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Об этом сообщает издание Olive Press.

Липосакцию Саре провели в частной клинике 2 декабря, и она обошлась женщине в 5700 евро. В этот же день она попала в медучреждение в тяжелом состоянии и провела там 29 дней, борясь за жизнь, но в эту субботу женщина скончалась.

Врачи заявили семье Сары, что "все прошло хорошо, но она потеряла много жидкости и крови", и ее нужно стабилизировать. В больнице, куда доставили пациентку, заявили, что она находилась в гиповолемическом шоке. Это патологическое состояние, обусловленное резким уменьшением объема циркулирующей крови в результате быстрой потери воды и электролитов.

Процедура липоскульптуры привела к повреждению у Сары, печени, толстой кишки, 12-перстной кишки и кишечника.

Адвокат семьи Сары Игнасио Мартинес обвинил врача клиники в халатности и обратился в суд, чтобы на момент расследования у него изъяли паспорт, поскольку врач является гражданином Чили и может сбежать за границу.

Похороны Сары уже прошли. У нее осталась дочь и маленький сын.

Напомним, что в Днепре медики спасали 14-летнюю школьницу, которая хотела увеличить губы и уколола себе дома укол с маслом. Девушка рассказала, что мечтала о пухлых губах, ведь ее одноклассницы уже начали ходить в салоны на инъекции красоты.

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