Повреждение кабелей в Балтийском море: суд Финляндии принял неожиданное решение
Хельсинкский районный суд пришел к выводу, что у Финляндии нет юрисдикции для преследования капитана и двух его помощников из нефтяного танкера Eagle S, принадлежащего к российскому «теневому флоту».
У Финляндии нет полномочий для судебного преследования капитана и двух его помощников из танкера Eagle S, обвиняемых в повреждении подводных кабелей в Балтийском море .
Такое решение принял Хельсинкский районный суд, сообщает Yle .
Согласно вердикту от 3 октября, финское государство должно компенсировать подсудимым судебные издержки, составляющие примерно 195 тысяч евро.
Прокурор настаивал на осуждении капитана Давита Вадачкории и его помощников Роберта Эгизаряна и Сантуша Кумара Чаурасии не менее 2,5 лет безусловного лишения свободы.
Впрочем, во время процесса адвокат судовладельца Eagle S, а также обвиняемые отмечали, что у Финляндии нет юрисдикции рассматривать это дело. Суд поддержал именно эту позицию.
Ранее сообщалось, что российское судно 20 минут дрейфовало у польского газопровода в Балтийском море .
Мы ранее информировали, что немецкие истребители перехватили в небе над Балтикой не выходивший на связь российский самолет-разведчик .