ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

Повреждение кабелей в Балтийском море: суд Финляндии принял неожиданное решение

Хельсинкский районный суд пришел к выводу, что у Финляндии нет юрисдикции для преследования капитана и двух его помощников из нефтяного танкера Eagle S, принадлежащего к российскому «теневому флоту».

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Танкер Eagle S

Танкер Eagle S

У Финляндии нет полномочий для судебного преследования капитана и двух его помощников из танкера Eagle S, обвиняемых в повреждении подводных кабелей в Балтийском море .

Такое решение принял Хельсинкский районный суд, сообщает Yle .

Согласно вердикту от 3 октября, финское государство должно компенсировать подсудимым судебные издержки, составляющие примерно 195 тысяч евро.

Прокурор настаивал на осуждении капитана Давита Вадачкории и его помощников Роберта Эгизаряна и Сантуша Кумара Чаурасии не менее 2,5 лет безусловного лишения свободы.

Впрочем, во время процесса адвокат судовладельца Eagle S, а также обвиняемые отмечали, что у Финляндии нет юрисдикции рассматривать это дело. Суд поддержал именно эту позицию.

Ранее сообщалось, что российское судно 20 минут дрейфовало у польского газопровода в Балтийском море .

Мы ранее информировали, что немецкие истребители перехватили в небе над Балтикой не выходивший на связь российский самолет-разведчик .

Дата публикации
Количество просмотров
146
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie