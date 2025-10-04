Повреждение кабелей в Балтийском море: суд Финляндии принял неожиданное решение

Танкер Eagle S

У Финляндии нет полномочий для судебного преследования капитана и двух его помощников из танкера Eagle S, обвиняемых в повреждении подводных кабелей в Балтийском море .

Такое решение принял Хельсинкский районный суд, сообщает Yle .

Согласно вердикту от 3 октября, финское государство должно компенсировать подсудимым судебные издержки, составляющие примерно 195 тысяч евро.

Прокурор настаивал на осуждении капитана Давита Вадачкории и его помощников Роберта Эгизаряна и Сантуша Кумара Чаурасии не менее 2,5 лет безусловного лишения свободы.

Впрочем, во время процесса адвокат судовладельца Eagle S, а также обвиняемые отмечали, что у Финляндии нет юрисдикции рассматривать это дело. Суд поддержал именно эту позицию.

Ранее сообщалось, что российское судно 20 минут дрейфовало у польского газопровода в Балтийском море .

Мы ранее информировали, что немецкие истребители перехватили в небе над Балтикой не выходивший на связь российский самолет-разведчик .